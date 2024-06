◆aespa、日本デビューシングル詳細決定

【モデルプレス=2024/06/03】4人組ガールズグループ・aespa(エスパ)が7月3日に発売する日本デビューシングル『Hot Mess』の詳細が解禁。併せて、8月19日にスペシャル特典会「サイン会」の開催が決定した。本作には、タイトルトラックにもなっている「Hot Mess」を含め、「Sun and Moon」、「ZOOM ZOOM」の3曲が収録されており、全曲日本オリジナル楽曲。日本のデビューシングルのために企画・制作された楽曲が収録された豪華なシングルとなっている。

◆aespa、東京でサイン会開催

◆aespa、Japan 1st Single「Hot Mess」詳細

◆「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK:PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-」概要

今回リリースとなるCDは3形態。Limited Edition Ver.は64Pの写真集仕様。Poster Ver.は、4種ランダム仕様となり、広げるとメンバー別のポスターが出現する仕様となっている。リリースを記念して、8月19日に東京にて「サイン会」の開催が決定。各形態に封入されている応募シリアルコードで「サイン会」または、「オリジナルクリアファイル5種セット」がそれぞれ抽選で当たるスペシャルプレゼントへ応募が可能。詳細はワーナーミュージック・ジャパンのホームページに記載されている。また、先着予約購入特典も決定。『Hot Mess』(Limited Edition Ver./Poster Ver./Hot Mess Ver./Warner Music Store Edition)を対象店舗にて予約すると、先着特典をプレゼント。いずれの特典もなくなり次第終了となる。さらに、日本アリーナツアー『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK:PARALLEL LINE - in JAPAN』がソールドアウトとなり、東京ドームでの追加公演 『2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE - in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION-』の一般追加先行受付(抽選)がスタート。応募は6月16日までとなっている。(modelpress編集部)【収録曲】※収録内容4形態共通1.Hot Mess2.Sun and Moon3.ZOOM ZOOM(テレビアニメ『BEYBLADE X』エンディングテーマ)<Limited Edition Ver.内容>・64P写真集・トレーディングカード(Limited Edition Ver.全4種より1種封入)・応募シリアルコード1枚封入・ロゴステッカー封入<Hot Mess Ver.内容>・トレーディングカード(Hot Mess Ver.全4種より1種封入)・応募シリアルコード1枚封入・ロゴステッカー封入<Poster Ver.内容>・Poster(全4種のうちランダム1種)・トレーディングカード(Poster Ver.全4種より1種封入)・応募シリアルコード1枚封入・ロゴステッカー封入<Warner Music Store Edition 内容>※Poster Ver.4枚セット・Poster(全4種)・トレーディングカード(Poster Ver.全4種封入)・応募シリアルコード4枚封入・ロゴステッカー4枚封入※Poster、トレーディングカードは全4種が封入される。【日程・会場】・2024年8月17日(土)東京ドーム 16:00開場/18:00開演・2024年8月18日(日)東京ドーム 14:00開場/16:00開演※開場・開演時間は変更になる場合あり※出演メンバーは予告なく変更となる可能性あり【Not Sponsored 記事】