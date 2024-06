アメリカ合衆国の前大統領で実業家のドナルド・トランプ氏が「TikTok」に公式アカウントを開設しました。投稿された動画は記事作成時点で1本だけですが、アカウントには300万人のフォロワーがいます。Trump joins TikTok, the app he once tried to ban - POLITICOhttps://www.politico.com/news/2024/06/02/trump-joins-tiktok-the-app-he-once-tried-to-ban-00161155

Trump takes off on TikTok | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/06/02/trump-takes-off-on-tiktok/トランプ氏は2024年11月に行われる次期アメリカ大統領選挙の共和党候補者に指名されることが固まっており、TikTokへのアカウント開設は若年層に向けたアピールの意味があるとみられています。以下がトランプ氏のアカウント。「realdonaldtrump」というアカウント名はTruth SocialやInstagram、X(旧Twitter)でも使用しているもの。アカウント表示名は「President Donald J Trump(大統領 ドナルド・J・トランプ)」となっています。President Donald J Trump (@realdonaldtrump) オフィシャル| TikTokhttps://www.tiktok.com/@realdonaldtrump投稿されている動画は、総合格闘技団体「UFC」のダナ・ホワイトCEOが「大統領がTikTokにやってきました」と紹介し、トランプ氏が「光栄に思います」と応じる短いやりとりののち、ニュージャージー州ニューアークで開催されたUFCのイベントにトランプ氏が参加したときの様子を映したものです。トランプ氏は大統領時代にTikTokを禁止しようとしたことがありました。トランプ大統領による「TikTok禁止」発言以降もMicrosoftはTikTokの買収交渉を継続中 - GIGAZINEしかし、2024年3月には「TikTokを禁止すると国民の敵Facebookに力を与えてしまう」と、TikTok擁護側へ転身。ドナルド・トランプが「TikTokを禁止すると国民の敵Facebookに力を与えてしまう」と発言 - GIGAZINETruth Socialへの2024年5月の投稿では、「若い人たちに知っておいてもらいたいのは、あのペテン師のジョー・バイデンこそがTikTokを禁止した張本人だということです」と、バイデン大統領を攻撃しています。