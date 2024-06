【ルック】バレンシアガが上海でSpring 25コレクションを発表

バレンシアガ(Balenciaga)は5月30日に、上海でSpring 25コレクションを発表しました。Courtesy of BalenciagaSPRING 25コレクションのショーの会場は、THE MUSEUM OF ART PUDONG。ランウェイは、THE BUNDと上海の象徴的なスカイラインが見える屋外に設けられました。Courtesy of Balenciaga上海PUDONG の高層ビル群にインスピレーションを得たREADY-TO-WEARは、超細長で縦長のシルエットが特徴。脱構築的な新しいHOURGLASSシェイプに加え、トロンプルイユのケーブルニットやクロコダイルやフォックスファーをプリントしたシルクドレスが登場しました。

最後に登場したドレスは、メゾンのアーカイブからのインスピレーションを受け、10 年以上前のピンクのビニール袋を集めて作られ、手作業でカットされた細長い一片は、ワイヤーで穴を開けフェザーのような効果を生み出しています。Courtesy of BalenciagaCourtesy of BalenciagaCourtesy of BalenciagaCourtesy of BalenciagaAlipayとのコラボレーションによるリミテッドエディションの Tシャツがランウェイで新たに公開。Balenciaga I Alipay のウォッシュドブラックのオーバーサイズフィットの T シャツは、Balenciaga のホワイトのロゴと、10 億人以上のユーザーにサービスを提供する世界有数のデジタル決済およびライフスタイルサービスプラットフォームであるAlipay のロゴを組み合わせています。Courtesy of BalenciagaBalenciaga I Under Armour シリーズは、アメリカのスポーツウエアメーカーである UnderArmour の技術的専門知識と Balenciaga のサヴォアフェールを融合させた革新性を備え、特徴的なシルエットで機能的なアイテムを生み出しています。