ÂçÃ«æÆÊ¿¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ö¥æ¥Ë¸¤¡×¤âÅÐ¾ì¡ª¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë£·£°£°É¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¤Ë°¦¸¤¤òµå¾ì¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ñ¥Ã¥×¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢»î¹çÁ°¤Ë¼Â¤Ë£·£°£°É¤¤Î¸¤¤¿¤Á¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÊâ¤¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¦¤Ê¤É»×¤¤»×¤¤¤Î¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¸¤¤¬Âç½¸¹ç¡£»öÁ°¤ËÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¾®·¿¸¤¤«¤éÂç·¿¸¤¤Þ¤Ç¤¬³°Ìî¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤«¤éÆþ¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î³°¼þ¡ÊÅÚÉôÊ¬¡Ë¤ò¸Ø¤é¤·¤½¤¦¤Ê»ô¤¤¼ç¤é¤È¶¦¤Ë£±¼þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸¤¡¢ÅÓÃæ¤ÇÍÑ¤òÂ¤¹¤¿¤á¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¸¤¤Ê¤É¤â¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢µå¾ì»¶Êâ¤Î¸å¤ÏµÒÀÊ¤ËÃå¤¡¢»ô¤¤¼ç¤é¤È¶¦¤ËÌîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÃ«¤Î°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö£±£·¡×¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÎÄ¥¤ê»æ¤òÇØÃæ¤Ë¤Ä¤±¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Ê¤É¤¬»£±Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£