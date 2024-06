【ジェーナス フィッティング・ラブVer.】受注期間:7月24日23時59分まで2025年6月 発売予定価格:22,770円

海外のフィギュアメーカー「APEX」は、フィギュア「ジェーナス フィッティング・ラブVer.」を2025年6月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、受注期間は7月24日23時59分まで。価格は22,770円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりロイヤルに所属するJ級駆逐艦「ジェーナス」がゲーム内衣装「フィッティング・ラブ」を纏った姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

鏡の前で着替える様を切り取った構図となっており、足元のバックとまんじゅうはお好みで配置可能。涼しげな装いと特徴的な青髪はクリア素材を用いることで、透明感溢れる仕上がりとなっているほか、質感表現もこだわったアイテムとなっており、鏡は鏡面仕様、台座のファーも布仕様となる。また差し替え可能な表情パーツ「微笑顔」と「拗ね顔」が付属する。

なお海外商品は、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに痛みのあるものでも、メーカー交換ができない。

「ジェーナス フィッティング・ラブVer.」

仕様:塗装済み完成品 スケール1/7スケール サイズ:全高 約240mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

購入特典「色紙」

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。