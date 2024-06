【PLAMATEA レーシングミク 2023Ver.】2025年1月 発売予定価格:8,300円

グッドスマイルレーシングは、プラモデル「PLAMATEA レーシングミク 2023Ver.」を2025年1月に発売する。価格は8,300円。5月24日12時より予約受付を開始した。

「初音ミク GTプロジェクト」の専用キャラクター「レーシングミク」の2023Ver.がPLAMATEAシリーズでプラモデル化。

イラストレーター:トリダモノ氏によるデザインの「レーシングミク」が再現され、肩のケープは軟質素材を使用している。表情パーツは塗装済みの「笑顔」に加え、デカールにより好みの目線を選択できる物が2種類付属し、メーカーロゴの水転写デカールも付いてくる。

また、各種交換用手首とフラッグ、可動支柱付き台座によって様々なポーズを楽しめる。

2025年1月 発売予定

価格:8,300円

スケール:ノンスケール

サイズ:全高約155mm

メーカー:グッドスマイルレーシング

原型制作:POLY-TOYS

制作協力:二条忠則

(C) トリダモノ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト

※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。