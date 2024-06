Microsoftは5月30日(米国時間)、「Windows news you can use: May 2024|Windows IT Pro Blog」において2024年5月のWindows 11に関する最新トピックを紹介した。IT管理者や意思決定者に対し、Windows 11のセキュリティやデバイス管理、Copilotなどの更新情報がまとめて報告されている。Windows news you can use: May 2024|Windows IT Pro Blog

○2024年5月のWindows 11主要アップデート情報主なトピックは次のとおり。○セキュリティの新機能Microsoft Intuneにおいて登録証明書がデバイスに結び付けられ他のデバイスにコピーできないことを保証するためのデバイス登録アテステーション自動チェック機能がプレビューで利用可能になったMicrosoft Entra IDでのパスキー(パスワードレス認証)サポート拡張をプレビュー版で提供プライベートプレビュー版のゼロトラストDNS(ZTDNS)により、Windowsデバイスがドメイン名で承認されたネットワーク先にのみ接続するように制限する機能に対応開発者向けのセキュリティ機能: アプリ開発者向けにMicrosoft Buildで「The Latest in Windows Security for Developers」、「Unleash Windows App Security & Reputation with Trusted Signing」などのセキュリティ向上情報を公開○デバイス管理の新機能Windows 11のセットアップガイドの更新。Microsoft 365管理センターまたはオンラインの設定ガイドリポジトリで利用可能Microsoft Intuneを使用して組織のメンバーが最新のWindows 11の機能アップデートをオプションの更新プログラムとして確認およびインストールできるように対応Windows Autopilot デバイス準備ポリシーを設定してデバイスの登録と展開を簡素化Windows Update for Businessレポートのトラブルシューティングに新しいDeviceDiagnosticDataNotReceivedアラートを追加。登録時に不足しているデバイスを特定可能○Copilotの新機能Copilotをスタンドアロンアプリとして管理できるように対応Copilot+ PCの販売を開始(参考「Microsoft、AI向けに設計されたPCの新カテゴリー「Copilot+ PC」発表 | TECH+(テックプラス)」)○Windows Serverの新機能Windows Server 2025プレビュー版のダウンロード提供開始Windows Server Insiderプログラムに参加している場合に「Windows Server Datacenter: Azure Edition」プレビューできるように変更○生産性とコラボレーションの新機能Windows InsiderプログラムのRelease Previewチャネル向けに「Windows 11 バージョン 24H2」をリリースWindows 共有からWebページURLおよびクラウドファイルのQRコードを作成できるように変更改善された機能や新機能を活用して組織を保護するとともに将来への発展が望まれている。