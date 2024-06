『塔の上のラプンツェル』『アナと雪の女王』などディズニーの名作が大集合！一番くじ Disney Dreaming Celebration

株式会社BANDAI SPIRITSが展開する、オリジナルグッズが必ず当たるハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」

そんな「一番くじ」から、2024年9月13日より順次「一番くじ Disney Dreaming Celebration」の発売が決定!

『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』『アナと雪の女王』など、ディズニーを代表する大人気キャラクターが大集合します☆

一番くじ Disney Dreaming Celebration

発売日:2024年9月13日より順次発売

メーカー希望小売価格:1回790円(税10%込)

取扱店舗:セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗など

ディズニー作品のキャラクターや場面写真を贅沢に盛り込んだ、まさにスペシャルな一番くじ。

キービジュアルには「ピーター・パン」「ラプンツェル」「アナ」「エルサ」のほか、「シンデレラ」と「白雪姫」の姿も描かれています。

詳細発表に先がけ、A賞「ラプンツェルの塔ライト」が先行公開されています。

映画『塔の上のラプンツェル』で「ラプンツェル」が暮らしていた塔をイメージしたライト。

窓から「ラプンツェル」が降りていく様子をフィギュアのような精巧な造形で再現しています。

ライトをつけると塔の中にほんのりと光が灯り、物語への没入感を高めてくれます。

続報は随時「一番くじ倶楽部」 公式サイトで公開予定。

9月の発売時にはDtimesで全等級・全アイテムのレビュー記事の公開を予定していますので、あわせてチェックしてみてくださいね!

「一番くじ Disney Dreaming Celebration」は、2024年9月13日より順次セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗などで発売です。

