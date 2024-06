ファッションからコスメ、インテリアなど、さまざまなグッズを扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん。

今回は「スヌーピー」や「オラフ」の刺繍をあしらった、「EDWIN/スヌーピー」刺繍デニムポーチを紹介します!

ベルメゾン「EDWIN/スヌーピー」刺繍デニムポーチ

価格:各4,590円(税込)

仕様:開閉 ファスナー、ポケット 中にオープン1つ・外にオープン2つ

サイズ:約17.5×13.5×5cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

人気ファッションブランド「EDWIN(エドウイン)」とのコラボによる、「スヌーピー」デザインの刺繍デニムポーチがベルメゾンから登場。

デニムのバックポケットをイメージしたポーチに、EDWINロゴと「スヌーピー」や「オラフ」の刺繍があしらわれています。

デザインは全部で3種類がラインナップ☆

ブルー

デニムジャケットでポーズを決める「スヌーピー」の刺繍がかわいいポーチ。

外側のポケットもデニムのバックポケットの形をしています☆

ネイビー

濃いめのカラーでスマートな印象のネイビー。

サングラスでおしゃれした、クールな「スヌーピー」がポイントです!

ヒッコリー

ヒッコリーは、細かいしま模様がおしゃれ。

デザインのアクセントとして、「オラフ」の刺繍があしらわれています☆

スマートに持ち歩きしやすい、デニム素材が使用されているのもポイント。

内側にもポケットが付いており、整理しながら収納できます。

コスメグッズやモバイル機器の持ち歩きにも使えるポーチです!

人気ブランドEDWINとのコラボした、刺繍がおしゃれな「スヌーピー」デザインのポーチ。

「EDWIN/スヌーピー」刺繍デニムポーチは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

