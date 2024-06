ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年5月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年5月30日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『それいけ!アンパンマン』のグッズが、セガプライズから続々登場!

2024年5月は、メッセージが入れられる「アンパンマン」たちのぬいぐるみのほか、かわいいマスコット、ダイカットタオルがラインナップされます☆

それいけ!アンパンマン ころふわ メッセージぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、しょくぱんまん、ばいきんまん、カレーパンマン)

「アンパンマン」となかまたちの、ふわふわしたぬいぐるみ。

手に持っているプレートに、メッセージを書いた紙を入れることができます。

プレゼントにちょっとしたメッセージを添えるのにもぴったりなプライズです☆

それいけ!アンパンマン なかよしマスコットVol.5

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全3種(アンパンマン、ばいきんまん、だだんだん)

「アンパンマン」となかまたちのかわいいマスコットシリーズ。

第5弾には「ばいきんまん」が作ったメカのひとつである「だだんだん」が仲間入りします。

一緒にお出かけできるストラップ紐が付いた、集めて楽しいマスコットです☆

それいけ!アンパンマン プレミアム大きなダイカットタオル“アンパンマン”

サイズ:全長約65×0.5×100cm

種類:全1種(アンパンマン)

「アンパンマン」の全身がデザインされた、大きなダイカットタオル。

笑顔溢れる「アンパンマン」から元気がもらえそうな、存在感あるグッズです☆

メッセージが入れられるぬいぐるみやマスコット、ダイカットタオルの3種がラインナップ。

2024年5月30日より全国のゲームセンターなどに順次投入される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

