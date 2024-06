セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 スーパーラージぬいぐるみ おすましポーズを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 スーパーラージぬいぐるみ おすましポーズ

投入時期:2024年5月24日より順次

サイズ:全長約32×23×46cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ふわふわ生地で大ボリュームが魅力的な「くまのプーさん」のぬいぐるみがセガプライズに登場。

おすまし顔で口元に手を当てたポーズがかわいらしいぬいぐるみです☆

少し首を傾けたような仕草にも癒されます。

約46センチと、しっかり抱きしめられるサイズ感。

お部屋に飾るのはもちろん、リラックスタイムのお供としても活躍してくれるディズニーグッズです!

おすましポーズがかわいらしい「くまのプーさん」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 スーパーラージぬいぐるみ おすましポーズは、2024年5月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 口に手を当てたおすましポーズ!セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 スーパーラージぬいぐるみ appeared first on Dtimes.