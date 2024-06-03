¿Í»²·ù¤¤¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡©¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÁÖ¤ä¤«¡ª¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú
¿Í»²·ù¤¤¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡©¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÁÖ¤ä¤«¡ª¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú
¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Î¡Ö¥é¥Ú¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ÇÀéÀÚ¤ê¡¢ºÙÀÚ¤ê¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢¿Í»²·ù¤¤¤µ¤ó¤Ç¤â¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤éÈþÌ£¤·¤¤¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¹ç¤ï¤»¤¿ÀäÉÊ¤Ê¡Ø¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í»²¤Ï¡¢¥«¥í¥Æ¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¡Ö±ÉÍÜÌîºÚ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥â¥í¥Ø¥¤¥ä ¡×¤ä¡Ö¤·¤½¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥«¥í¥Æ¥ó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥í¥Ø¥¤¥ä ¤Ï¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤·¤½¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ëÌîºÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Í»²¤Ï¡¢¤É¤³¤Î²ÈÄí¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë¿©¤Ù¡¢¤·¤«¤â°ìÅÙ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¿Í»²¤¬ÀÝ¼è¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢º¬ºÚÎà¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¿Í»²¤Î±Ñ¸ìÌ¾¡Ö¥¥ã¥í¥Ã¥È¡×¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥Æ¥ó¤Ï¡¢¥Ò¥È¤ÎÂÎÆâ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óA¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¿§ÁÇ¡£¥Ó¥¿¥ß¥óA¤Ï¡¢ÌÜ¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈéÉæ¤ò¾æÉ×¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
½Õ¿Í»²¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í»²¤è¤ê½À¤é¤«¤¯¡¢´Å¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð²ó¤Ã¤Æ¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë°ìÅÙ¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ÈþÌ£¤·¤¯¤Æ2¿ÍÊ¬¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡©¡ª
ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ªÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¿Í»²¤Ë±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¤ÆÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¡£ºî¤êÃÖ¤¤â½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ï¡¢¿Í»²¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Æ¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤òÄº¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÁÖ¤ä¤«¡ª¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¿Í»²¡¡1ËÜ¡Ê150g¡Ë
¥ª¥ì¥ó¥¸¡¡1¸Ä
ÁÆ¤¯ºÕ¤¤¤¿¤¯¤ë¤ß¡¡20g
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1ÇÕ
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡¾®¤µ¤¸2ÇÕ
´ä±ö¡¦¹õÎ³¸ÕÜ¥¡¡³Æ¾¯¡¹
¥Ñ¥»¥ê¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡¾¯¡¹
¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¿Í»²¤òÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢5Ê¬ÄøÃÖ¤¤¤ÆÉâ¤¤¤Æ¤¤¿¿åÊ¬¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
¢¡¡¿Í»²¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î1¡¿3ÎÌ¤Ï²Ì½Á¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢»Ä¤ê¤Î2¡¿3ÎÌ¤Ï³°Èé¤òÇí¤¤¤Æ5mm¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊü¼Í¾õ¤Ë6ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
£¡¡¡¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¢¤Î²ÌÆù¤È²Ì½Á¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢ÁÆ¤¯ºÕ¤¤¤¿¤¯¤ë¤ß¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¢¹õ¸ÕÜ¥¤ò¤Ò¤¤¤Æ²Ã¤¨¡¢¶ÑÅù¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÏÂ¤¨¤Æ¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ä±ö¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¡¡´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¥Ñ¥»¥ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥À¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Êºî¤êÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï¡¢ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¿Í»²¤Ë±ö¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¿åÊ¬¤òÈ´¤¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡¦±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥ì¥â¥ó½Á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸²Ì½Á¤ò»È¤¤¡¢¶ñºà¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î²ÌÆù¤ä¤¯¤ë¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤è¤ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥º¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ë¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤Ï¡¢¤è¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¤ÎÌ£¤¬¡¢½Õ¿Í»²¤Ë¤âÎÉ¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï2¿ÍÊ¬¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¥Ú¥í¥ê¤È´°¿©¤·¤Á¤ã¤¦ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡ª²ÈÂ²¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Î»þ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÇÜÎÌ¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£