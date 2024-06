様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランドの「ケイウノ」

そんな「ケイウノ」から、『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」」デザインのリングが登場!

「ラプンツェル」の髪の毛がモチーフになったリングで、カラーストーンとダイヤモンドの2種類がラインナップされています。

ケイウノ ディズニー『塔の上のラプンツェル』リング

販売店舗:全国のケイウノ店舗、ケイウノオフィシャルサイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

ディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がける「ケイウノ」

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上が生み出されています。

そんな「ケイウノ」から、『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのリングが登場☆

髪の毛をモチーフにしたテクスチャーが美しく、コンセプトは“困難を乗り越えたふたりが結ばれる、祝福のとき。”

『塔の上のラプンツェル』/リング(カラーストーン)

価格:77,000円(税込)

金属:K10イエローゴールド

アームの幅:1.8mm〜2.0mm

アームの厚み:1.45mm

指から石までの高さ:5.5mm

センターストーン:アメシスト(直径4mm)

サイドストーン:ピンクトルマリン(直径約1.5mm)×2、ブルートパーズ(直径約1.5mm)×2、ダイヤモンド0.014ct×2

中央にアメシストがあしらわれた「ラプンツェル」デザインのリング。

アメシストの紫が「ラプンツェル」らしく、両サイドにはそれぞれピンクトルマリンにブルートパーズ、ダイヤモンドと3種類のストーンが付いています。

物語の世界観を思わせるカラーストーンでとっても華やか☆

内側には、「ラプンツェル」が生まれた王国の紋章「太陽のマーク」も。

細部までこだわりが詰まっています!

『塔の上のラプンツェル』/リング(ダイヤモンド)

価格:226,600円(税込)

金属:K18イエローゴールド

アームの幅:1.8mm〜2.0mm

アームの厚み:1.45mm

指から石までの高さ:5.5mm

センターストーン:イエロートリートダイヤモンド0.3ct台

サイドストーン:ピンクサファイア(直径約1.5mm)×2、イエロートリートダイヤモンド0.014ct×2、オーシャンドロップダイヤモンド0.014ct×2

鑑定書:なし

中央のイエローダイヤモンドのきらめきが存在感抜群な「ラプンツェル」デザインのリング。

両サイドにはピンクサファイア、イエロートリートダイヤモンド、オーシャンドロップダイヤモンドの3石が。

それぞれ物語の世界観を表現した色合いになっています。

内側のダイヤモンドの下には「ラプンツェル」が生まれた王国の紋章「太陽のマーク」も刻印されています。

髪の毛をモチーフにしたテクスチャーが「ラプンツェル」らしく、特別感たっぷり◎

「ケイウノ」から発売中の、『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」をイメージしたリングの紹介でした☆

