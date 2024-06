與真司郎が、約2年半ぶりにアーティストとしてステージに戻ってくる。2021年の11月〜12月にかけて開催されたAAAの6大ドームツアー『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot- 』を最後に、音楽活動を休止。その活動再開の知らせは、誰もが予期せぬ形で訪れた。

昨年7月26日にLINE CUBE SHIBUYA で、約2000名ものファンを抽選で無料招待する形でファンミーティング『與真司郎announcement』を開催。会場ではAAAメンバーもひそやかに見守る中で、自身がゲイであることを告白。ソロアーティストとしての活動を再開することも報告した。“本来の自分”として生きるために選択したカミングアウトは、J-POP界の一線で長年活躍し、多くの人が知るポップスターの告白という衝撃性をもって国内外の多数のメディアで大きく報道されることとなり、いまなお反響を呼んでいる。

あれから、間もなく1年。「なんでも聞いてください」と穏やかにほほ笑む與真司郎は、“名は体を表す”というように、自分の人生を切り開くための“真”の力を“司る人”だ。

イベントではアーティスト活動の再開を伝えたが、そこに至るまでにはキャリアのすべてを捨てる覚悟をもって決意していたカミングアウト。そして「想像以上だった」という発表後の大きな反響の中で、この1年過ごしてきた胸中。久しぶりのツアーへ込められた思いと、アーティストとしての新たな決意を語ってくれた。

──去年の7月に、イベントにファンの皆さんを招待する形でカミングアウトをされてから、もうすぐ1年になります。改めてこの1年を振り返ってみると、どんな思いがありますか?

この1年は本当にいろいろなことがありすぎたので、精神的には結構きつかったです。精神的なアップダウンは、すごく激しかったですね。カミングアウトした後も、自分の感情を整理するのに、すごく時間がかかりました。カミングアウトして良かったのかな、ファンのみんなは大丈夫かな、やっぱりカミングアウトしない方が良かったんじゃないのかなと思ったりして。いまも、少なからずプレッシャーはあります。特にアジアでは、ぼくのようなゲイの人が大きなイベントでカミングアウトをした前例がなく、自分が初めての人という風に見られているので……。

──カミングアウトした後も、心理的な葛藤が続いていたんですね。

そうですね。やはりアジアではカミングアウトすること自体が少ないですし、誤解を受けることもあります。ファンの人からも、「真ちゃん、スカートを履くようになっちゃうの?」、「髪の毛を伸ばしたり、メイクをするようになるの?」っていう声が届いたこともあったんですね。そういう人もいるけれど、ぼくは洋服の好みも外見もいままでと変わらないよ……と伝えると、「そうなんだ!?」と。アメリカやヨーロッパのように公表している人が増えれば、そういう誤解も少なくなるのかなと思います。

──カミングアウトした当日の緊張感は、いまだによみがえったりしますか?

正直、あの緊張感はだいぶ薄れてきてはいます。でも、カミングアウトしたイベントの動画は、いまはまだ見たくないですね。ハリウッドでドキュメンタリー映画の制作が進んでいるので、あの日の映像も絶対に使われるはずですけど。ドキュメンタリーが完成したときに、果たして自分で見ることができるんだろうか……と思ったりします。

──カミングアウトを決めたのは、いつ頃だったんでしょうか?

コロナ禍が始まった2019年の冬です。その少し前から、このままでは自分の人生がマズイ状況になるって感じていました。死ぬまで、本当の自分を隠して生きていくことは嫌だった。自分の性格的には、正直、芸能界は合ってないなって思うんです。でも、芸能の仕事は嫌いじゃない。なによりファンのみんなが好きだし、幸せでいてほしいと心の底から思っているから、それを考えるとどうしようかな……と悩みました。それでも、やっぱり“本当の自分”を知ってもらいたいという思いから、世間に公表しようと決めたんです。

──公表を決意してからも、昨年のイベントで発表するまでには少し時間がかかったんですね。

そうですね。ちょうどコロナ禍になってしまって、いろいろなスケジュールがずれてしまったこともありましたし、一度、カミングアウトを決めた後も、やっぱりどうしようか……と揺れ動く時期もありました。イベントの会場を押さえたのも結構ギリギリでした。家族に伝えたのも、2020年のクリスマス。本当に最近のことなんです。

──ご家族に伝えられたきっかけは……?

その年のクリスマスはアメリカにいたんですけど、周りにいた友達に「言っちゃおうかな」って話したら、「みんなで助けるから、言っちゃえ!」って後押ししてくれて、そのまま母親に電話したんです。その場の勢いを借りるような形で言わないと、言えなかったんですよね。

──報道番組のインタビューでも、「近い人に言う方が難しかった」っておっしゃっていましたよね。

やっぱり付き合いが長いと、その長さの分だけ難しい。どうしても、相手に対して自分が嘘をついていたという気持ちになってしまうんです。

──お母さまは告白をすぐに受け入れてくださったそうですが、イベントでカミングアウトしたあと、どんな言葉をかけてくださったんでしょう?

“あなたがやったことは素晴らしいと思うし、本当にやってよかった”と言ってくれました。いまは家族みんなでサポートをしてくれていますし、これまで以上に関係が深くなったと感じています。実は最初は、母親は公表することにはすごく反対をしていたんですよ。

──公にすることで、與さんが傷つけられてしまうことをすごく心配されたんでしょうね。

その通りです。でも、おれからすると、公表しないことで何も言われなかったとしても、自分らしく生きてはいけない。それなら、たとえ何かを言われたとしても、公表して自分らしく生きるほうが、100倍人生が楽しくなると思ったんです。もし、ネガティブなことを言ってくる人がいても、正直、それは赤の他人(笑い)。カミングアウトすることで、いままでよりも応援してくれるファンの人数が少なくなったとしても、本当の自分を知ってくれた上で応援してくれる人たちがいるなら、その愛は深い。

──そう思えたからこそ、カミングアウトに繋がったんですね。

カミングアウト前後の2年間は、いろいろなことが本当にあったと思います。でも、いいことも悪いことも含めて、人間としてすごく成長したな……ということを自分自身で感じられています。昨年6月には、エイベックスから独立するという変化もあったんですね。それまではいろいろなことを“やってもらって当たり前”になっていたので、個人として独立した直後も正直、誰かがやってくれるでしょう……みたいな感覚が残っていて。なんとかなるでしょ、うまくいくでしょって思っていたんですけど、うまくいくはずもなく……(笑い)。

──想像以上に、環境の変化を感じることになった。

芸能界に入った14才からずっと、言われたとおりに仕事をこなしていくのが当たり前だったんですよね。決められていたスケジュールがあって。でも、独立した以上、誰もやってはくれないので、全部、自分でやらないといけない。自分から動いて、スタッフともコミュニケーションを取っていかなければ、何も動かないから。自分の感覚を変えないといけないんだな……ということに、気が付きました。それでちょっと頑張り過ぎたら、最近、帯状疱疹になってしまったんですけど。

──心と体は密接につながっているといいますし、頑張らなくてはいけない状況だったとしても、やっぱり無理は禁物ということですね。

本当に健康第一だなと思います。でも、帯状疱疹になったことで、いろいろ気が付いたことがあるんです。もともと性格的に“0か100か”みたいなところがあって、仕事を初めてからの約20年間は本当に完璧主義者だった。いま思えば、自分の中で“こうあるべきだ”と決めつけてしまっていたことが、たくさんあった気がします。ファンの子は意外と気にしていないところまで、気にしすぎていたり……(笑い)。

──自分が気にしているほどには、他人は気にしていないってことがありますよね。

だから最近のライフレッスンとしては、50%のグレーゾーンがあってもいいんだと認めること。仕事に限らずプライベートも含めて、“人生において、白黒ハッキリつけなくてもいいことってあるんだ”というマインドになってからは、すごく楽になりました。帯状疱疹になったことは辛かったし、いまだに痛みや痕も残っていて。これまでの自分だったら、“もう外になんて出られない”って思っていたはずなんですけど。ちょっとくらい痕が残ったとしても、“おれだって肌が荒れることくらいあるし!”って思えるようになって(笑い)。

──マインドチェンジできるようになった。

アーティストだからこうしないといけない、ゲイだからこうしないといけない、日本人だからこうしないといけない。そういう決めごとのようなものは、自分の人生の中には当てはまらないんですよね。最近になってからようやく、“自分で人生を決めていいんだ”、“もっと自由に、楽に生きていいんだ”って思えるようになりました。いまは心の底から、人生を楽しんでいいんだ!と思えるんです。

(PART2に続く)

<リリース&公演情報>

最新曲『Upside Down』が配信中。全国4か所全11公演を回るツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR & TALK SHOW 2024 - THIS IS WHERE WE BELONG -』が、6月3日〜27日まで開催中。