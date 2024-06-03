今夏のパリ五輪に出場するサッカーU―23日本代表は3日、FW細谷真大（22）、DF関根大輝（21＝ともに柏）、DF高井幸大（19＝川崎F）が米国遠征へ向け出発した。これで今回の招集メンバー全25選手が出国し、パリ五輪代表18人発表前最後の国際親善試合として、カンザスシティーでU―23米国代表戦（7、11日）に臨む。

この日出発の3選手はいずれも羽田空港で取材に応じ、細谷は「（五輪前）最後の遠征になるので仕上げだと思う。いい競争ができれば」と意気込み、高井は「今回の遠征で連係を確認したい」と話した。

このタイミングで昨年10月の米国遠征以来の招集となったDFチェイス・アンリ（20＝シュツットガルト）や今回が初招集のMF佐野航大（20＝NECナイメヘン）らも加わり、五輪代表18人の争いはし烈だ。関根は「フラットなところから始まると思う。自分の持っているものや特徴を出すことを意識したい」と覚悟を示した。

▽U―23日本代表 米国遠征招集メンバー

GK

1 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）

23 鈴木彩艶（シントトロイデン）

12 野沢大志ブランドン（FC東京）

DF

16 内野貴史（デュッセルドルフ）

21 大畑歩夢（浦和）

3 西尾隆矢（C大阪）

24 バングーナガンデ佳史扶（FC東京）

2 半田陸（G大阪）

4 関根大輝（柏）

15 鈴木海音（磐田）

5 チェイス・アンリ（シュツットガルト）

22 高井幸大（川崎F）

MF

20 平河悠（町田）

25 松村優太（鹿島）

10 佐藤恵允（ブレーメン）

6 川崎颯太（京都）

18 斉藤光毅（スパルタ）

7 山本理仁（シントトロイデン）

8 藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）

14 三戸舜介（スパルタ）

17 松木玖生（FC東京）

11 佐野航大（NECナイメヘン）

FW

9 藤尾翔太（町田）

19 細谷真大（柏）

13 荒木遼太郎（FC東京）