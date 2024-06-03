U―23日本代表 細谷、関根、高井が米国遠征へ出発「いい競争ができれば」「特徴を出す」「連係確認」
今夏のパリ五輪に出場するサッカーU―23日本代表は3日、FW細谷真大（22）、DF関根大輝（21＝ともに柏）、DF高井幸大（19＝川崎F）が米国遠征へ向け出発した。これで今回の招集メンバー全25選手が出国し、パリ五輪代表18人発表前最後の国際親善試合として、カンザスシティーでU―23米国代表戦（7、11日）に臨む。
この日出発の3選手はいずれも羽田空港で取材に応じ、細谷は「（五輪前）最後の遠征になるので仕上げだと思う。いい競争ができれば」と意気込み、高井は「今回の遠征で連係を確認したい」と話した。
このタイミングで昨年10月の米国遠征以来の招集となったDFチェイス・アンリ（20＝シュツットガルト）や今回が初招集のMF佐野航大（20＝NECナイメヘン）らも加わり、五輪代表18人の争いはし烈だ。関根は「フラットなところから始まると思う。自分の持っているものや特徴を出すことを意識したい」と覚悟を示した。
▽U―23日本代表 米国遠征招集メンバー
GK
1 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）
23 鈴木彩艶（シントトロイデン）
12 野沢大志ブランドン（FC東京）
DF
16 内野貴史（デュッセルドルフ）
21 大畑歩夢（浦和）
3 西尾隆矢（C大阪）
24 バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
2 半田陸（G大阪）
4 関根大輝（柏）
15 鈴木海音（磐田）
5 チェイス・アンリ（シュツットガルト）
22 高井幸大（川崎F）
MF
20 平河悠（町田）
25 松村優太（鹿島）
10 佐藤恵允（ブレーメン）
6 川崎颯太（京都）
18 斉藤光毅（スパルタ）
7 山本理仁（シントトロイデン）
8 藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）
14 三戸舜介（スパルタ）
17 松木玖生（FC東京）
11 佐野航大（NECナイメヘン）
FW
9 藤尾翔太（町田）
19 細谷真大（柏）
13 荒木遼太郎（FC東京）