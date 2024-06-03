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　今夏のパリ五輪に出場するサッカーU―23日本代表は3日、FW細谷真大（22）、DF関根大輝（21＝ともに柏）、DF高井幸大（19＝川崎F）が米国遠征へ向け出発した。これで今回の招集メンバー全25選手が出国し、パリ五輪代表18人発表前最後の国際親善試合として、カンザスシティーでU―23米国代表戦（7、11日）に臨む。

　この日出発の3選手はいずれも羽田空港で取材に応じ、細谷は「（五輪前）最後の遠征になるので仕上げだと思う。いい競争ができれば」と意気込み、高井は「今回の遠征で連係を確認したい」と話した。

　このタイミングで昨年10月の米国遠征以来の招集となったDFチェイス・アンリ（20＝シュツットガルト）や今回が初招集のMF佐野航大（20＝NECナイメヘン）らも加わり、五輪代表18人の争いはし烈だ。関根は「フラットなところから始まると思う。自分の持っているものや特徴を出すことを意識したい」と覚悟を示した。

　▽U―23日本代表　米国遠征招集メンバー

GK

1　小久保玲央ブライアン（ベンフィカ）

23　鈴木彩艶（シントトロイデン）

12　野沢大志ブランドン（FC東京）

DF

16　内野貴史（デュッセルドルフ）

21　大畑歩夢（浦和）

3　西尾隆矢（C大阪）

24　バングーナガンデ佳史扶（FC東京）

2　半田陸（G大阪）

4　関根大輝（柏）

15　鈴木海音（磐田）

5　チェイス・アンリ（シュツットガルト）

22　高井幸大（川崎F）

MF

20　平河悠（町田）

25　松村優太（鹿島）

10　佐藤恵允（ブレーメン）

6　川崎颯太（京都）

18　斉藤光毅（スパルタ）

7　山本理仁（シントトロイデン）

8　藤田譲瑠チマ（シントトロイデン）

14　三戸舜介（スパルタ）

17　松木玖生（FC東京）

11　佐野航大（NECナイメヘン）

FW

9　藤尾翔太（町田）

19　細谷真大（柏）

13　荒木遼太郎（FC東京）