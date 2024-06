【少年サンデー創刊65周年記念 絵コンテ・ネーム展】6月1日~ 順次開催会場:小学館ビル1階料金:無料

小学館は、同社のマンガ雑誌「週刊少年サンデー」創刊65周年を記念した「絵コンテ・ネーム展」を小学館ビル1階にて6月1日より開催する。入場料は無料。

今回開催される「絵コンテ・ネーム展」では、「週刊少年サンデー」で連載されている作品の原稿になる前の絵コンテとネームが期間限定で公開される。展示作品は1カ月ごとに入れ替わり、6月は荒川弘氏の「銀の匙 Silver Spoon」とオダトモヒト氏の「古見さんは、コミュ症です。」の2作品となる。

年間展示予定も公開されており、7月には青山剛昌氏の「名探偵コナン」、8月には高橋留美子氏の「MAO」、9月にはあだち充氏の「MIX」といった作品が順次登場する。

