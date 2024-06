【GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM MONSTER HUNTER EDITION】予約受付:6月7日11時~ 開始予定発売日:6月21日11時~ 予定価格:92,800円※台数限定

エムエスアイコンピュータージャパンは、ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズとのコラボレーションモデル「GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM MONSTER HUNTER EDITION」を6月21日11時より台数限定で発売する。価格は92,800円。予約受付は6月7日11時から開始される。

「GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM MONSTER HUNTER EDITION」は、NVIDIAR GeForce RTX 4060 Tiを搭載したグラフィックスカードにゲームコントローラーをセットした商品。

「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念したコラボレーションモデルとなっており、グラフィックスカードには、リオレウスをモチーフにした赤と黒のカラーデザインと翼を広げたリオレウスを描いた特別なデザインのバックプレートを搭載している。またゲームコントローラーの表側にもリオレウスが描かれているほか、コラボレーションデザインアイテムを収めるパッケージもゲームの世界観をイメージしたデザインが採用されている。さらに、限定特典として、回復ドリンクデザインのポーチも同梱される。

「GeForce RTX 4060 Ti 8G GAMING SLIM MONSTER HUNTER EDITION」の主な特徴

Ada LovelaceアーキテクチャのGPU NVIDIAR GeForce RTX 4060 Tiを採用

NVIDIAR GeForce RTX 4060 Ti は、最新の第3世代RTコア、第4世代Tensorコア、およびストリーミングマルチプロセッサーを搭載。DLSS 3やNVIDIA Studioなどの機能で、ゲームやクリエイティブなアプリケーションにおいて、高速で快適なフレームレートおよびAIアクセラレーションをもたらす。

強力な冷却技術を備え、スリムになったオリジナルクーラー「TRI FROZR 3」

改良された「TRI FROZR 3」冷却システムは、従来よりもクーラーの長さ、高さ、厚みが小さくなっている。TORX FAN 5.0やCORE PIPEによって冷却性能は変わらずないため、GPUの性能をフルに発揮しても安心して使用できる。

ゲームプレイに便利な有線接続と無線接続に両対応

有線接続と無線接続の2つのモードに対応しており、プレイ環境に合わせて選ぶことができる。またPCとの接続はシームレスに切り替えが可能で、ゲームを中断することなくプレイが可能だ。

快適な操作を実現するグリップと高耐久ボタン

コントローラーの側面には、ダイヤモンドパターンの滑り止めがあり、プレイ中でもコントローラーをしっかりとホールドできる。ボタン部分は、200万回の入力にも耐えることができ、思い通りのプレイを可能にする。

さらにMSI独自のオーバークロックユーティリティAfterburnerを利用することで、システムに応じてより高クロックかつ安定したオーバークロック動作を試すことができる。また、MSI製マザーボードや水冷クーラーなどを利用している場合は、MSI独自のアプリケーションであるMSI Centerにより、1つのユーティリティで簡単かつ包括的な設定を実現する。

