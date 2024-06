コミュニケーションアプリ「bubble」が日本上陸！Mrs․ GREEN APPLEの参加が決定

株式会社Dear U plusが、同アプリの日本版「bubble for JAPAN」を6月4日にオープンし、記念すべき日本のバンド第一号としてMrs. GREEN APPLEの参加が決定した。「bubble」は、韓国企業Dear Uが展開している“ファンがアーティストと二人だけのプライベートメッセージ感覚を楽しめる”コミュニケーションアプリだ。「bubble」はチャットボットではなく、実際にアーティスト本人が送信する日常のカジュアルなメッセージが受け取れ、ファンからも返信できることが大きな特長。一般的なチャットアプリのような親しみやすいUIで、ファンがアーティストと友達のように繋がっている体験ができるため、サービスへの没入感や親密度が高まる。

韓国においては、120以上の事務所、200以上のグループ、600人以上のアーティスト、俳優、タレント、スポーツ選手等が導入され、日本でも多くのファンを持つグローバルアーティストが世界中のファンとのリアルタイムコミュニケーションに活用。ファン一人一人とのエンゲージメントを高め、強固なファンダムの形成に成功している。また、海外展開を積極的に行っており、アプリは200ヶ国以上で配信され、日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、スペイン語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語をサポートし、グローバル規模で多くのエンタメファンの支持を集め、四半期平均の購読チケット数200万以上の実績を持つ人気アプリサービスに成長している。「bubble for JAPAN」では、アーティスト、タレント、俳優など、幅広いIPを対象としている。アンバサダーとして、お笑い界よりEXIT、タレントの指原莉乃、藤田ニコル、若槻千夏、世界的ミュージシャンMIYAVIの参加が決定した。また、アイドルグループのSKE48、タレントの今村美月(元STU48)の参加も決定している。

■アプリ概要

「bubble for JAPAN」



<主な機能>

・アーティストとのリアルタイムメッセージ(翻訳機能付き)

・ユーザニックネーム入りのメッセージ

・ユーザからの返信機能

・購読記念日、誕生日などのお祝いメッセージ

・生配信が楽しめる「bubble LIVE」

・お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」

・ユーザからの意見を募れる投票機能

・アプリのグローバル対応 など



<日本版の独自機能>

・Web決済でのお支払い

クレジットカード決済とキャリア決済でのお支払いが可能な専用Webサイトを同時オープンいたします。



・ファンクラブ会員割引機能

アーティストのファンクラブ会員向けに割引価格(月額495円)で販売できる機能を実装いたしました。

※割引適用可否については、アーティスト側で選択することができます。



<販売価格>

通常価格:購読1名につき月額550円(税込)



ファンクラブ会員割引価格:通常価格から10%OFF 月額495円(税込)



<決済方法>

・アプリ決済(App Store、Google Play)

・Web決済(クレジットカード決済、キャリア決済)



<参加アーティスト・タレント>

アーティスト・タレントの販売開始日・参加情報などについては、順次bubble for JAPAN公式WebサイトやSNSなどでお知らせいたします。



■関連リンク

「bubble for JAPAN」ウェブサイト