【ライブレポート】ClariS、約4年半ぶりのツアーを完走！「私が歌っている理由がここにあるなと感じました」（クララ）

■「このツアーだからこそ作れた景色や瞬間があったなと思います」(ClariSカレン)

5月4日に、約7年ぶりとなる海外ライブイベントに出演(素顔での海外ライブは初)し、インドネシアで開催際された『AFA ID X SACRA MUSIC FES.』にて堂々のトリを務め、多くの海外ファンを魅了させたことが記憶に新しい、ClariS。

5月8日には通算28枚目となるシングル「アンダンテ」(TVアニメ『狼と香辛料MERCHANTMEETSTHEWISEWOLF』EDテーマ)、さらに5月22日には7thアルバム『Iris』をリリースし、その週末からは約4年半ぶりとなるライブツアー『ClariS SPRING TOUR 2024 ~Tinctura~』をスタート。6月2日にライブツアーファイナルが、TOKYO DOME CITY HALLにて開催された。

『ClariS SPRING TOUR 2024 ~Tinctura~』は、 5月25日にZepp Osaka Baysideで大阪公演、5月26日に広島クラブクアトロでClariS史上初となる広島公演、6月1日・2日(4公演)にTOKYO DOME CITY HALLでの東京公演を開催。ライブハウスとホール会場を織り交ぜながらの全3会場6公演のライブツアーとなった。

本記事では、6月2日に行われたツアーファイナルとなる東京公演<夜公演>のライブレポートをお届けする。

【ライブレポート】

クララとカレンがポップチューン「reunion」でライブをスタートさせると、会場は3階席までパステルピンクとパステルグリーンの光で鮮やかに染まる。2曲目「ヒトリゴト」では疾走感溢れるサウンドを生み出すバンドメンバーが紹介され、5月にリリースされたハートフルな最新シングル曲「アンダンテ」では4名のダンサーがClariSの動きとシンクロするようにしてダンス。7thアルバム『Iris』のリード曲である軽快なラブソング「Love is Mystery」が始まると、客席がピンク一色の光で染め上げられた。

続いて、シングル「アンダンテ」のカップリング曲「擬態」や、7thアルバムの収録曲「Freaky Candy」を歌唱。色濃い世界観と高い中毒性を持つ楽曲を連発したかと思えば、「アンダンテ」の収録曲「サクラ・インカーネーション」を含む、春をイメージさせる楽曲を詰め込んだメドレーも披露し、客席を絢爛なムードで包みこんだ。

ライブ中盤にはクララが「カラフル」、カレンが「アネモネ」と、それぞれ過去のシングル表題曲をソロで歌うあらたな試みも。最新アルバムの新曲のひとつ「未来航路」では、観客と一緒になって勢いよくタオルを振り回した。その一方で、「アサガオ」「一期一会」といったしっとりとした空気感をまとう新曲も披露され、ふたりのウェットな歌声に会場中が虜に。緩急のあるライブが繰り広げられるなか、代表曲「コネクト」ではきらびやかな銀テープがフロアに向けて放たれた。

アンコールではカレンが ツアーを振り返り、「このツアーだからこそ作れた景色や瞬間があったなと思います」と感想を口に。クララも「私が歌っている理由がここにあるなと感じました」とツアーの充実ぶりを語った。そしてギリシャ語で「虹」を意味するアルバムタイトル『Iris』にちなみ、観客がペンライトの光で客席に虹のグラデーションを生み出すなか、「second story」をラストナンバーとして歌唱し、歓声と拍手を一身に受けながら『ClariS SPRING TOUR 2024 ~Tinctura~』は幕を閉じた。

終演後には、東京公演のセットリストプレイリストも公開。あわせて6月8日21時からは、ClariSメンバーも参加する『ClariS SPRING TOUR 2024 ~Tinctura~』のセトリプレイリストによるオンラインリスニングパーティの開催も決定している。ぜひ、ツアーを振り返りながらライブの余韻に浸ろう。参加方法の詳細はオフィシャルサイトまで。

なお、当ツアー中には秋のライブツアー『ClariS AUTUMN TOUR 2024』(東京、神奈川、大阪での3会場5公演)の開催を早くも発表。6月2日からオフィシャルファンクラブ「ClariS Room」最速先行受付(抽選)もスタートしている。またこの日のライブ中には、ClariSのオフィシャルInstagramアカウントがリニューアルされることも発表され、ここでしか見られないオフショットはもちろん、リールやストーリーなども随時投稿していくという。

PHOTO BY 平野タカシ

<セットリスト>

reunion

ヒトリゴト

アンダンテ

Love is Mystery

擬態

Freaky Candy

Masquarade

ループ

春ソングメドレー

ミントガム

graduation

Bye-Bye Butterfly

サクラ・インカーネーション

カラフル

アネモネ

ALIVE

トワイライト

SHIORI

未来航路

Wonder Night

アサガオ

一期一会

Blue Canvas

ふぉりら

コネクト

<アンコール>

EN1. Prism

EN2. border

EN3. second story

リリース情報

2024.05.22 ON SALE

ALBUM『Iris』

『ClariS SPRING TOUR 2024 ~Tinctura~』セットリストプレイリスト

https://ClariS.lnk.to/Tinctura_LIVE

ClariS OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/claris.official_

ClariS OFFICIAL SITE

https://www.clarismusic.jp/