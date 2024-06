「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・中目黒にオープンしたタイ料理店です。野菜やハーブをふんだんに使ったボタニカルなタイ料理で元気をチャージ!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

Butterfly Pea 東京(東京・中目黒)

写真:お店から

2024年5月1日、中目黒駅から徒歩約6分のところにタイ料理の新店「Butterfly Pea 東京」がオープンしました。目黒川沿いの緑道を直進すると見えてくる、店名の花をかたどったロゴマークの看板が目印です。

写真:お店から

現地のシェフが作る料理は、辛さがしっかり感じられる本格的な味わい。契約農場から届くフレッシュな野菜やハーブをたっぷり使い、化学調味料不使用で、昔ながらの家庭の味や製法にこだわって調理しています。

写真:お店から

「Butterfly Pea」とは、日本名で蝶豆のこと。 花の形が羽を広げた蝶の姿に似ていて、タイの庭先でもよく目にする東南アジアを象徴する植物です。アントシアニンを豊富に含み、アンチエイジング効果も期待できるハーブで、店内の料理やドリンクメニューにも取り入れられています。生の花や乾燥させたものから色を出すと、きれいな青色に染まるのも特徴です。

シグネチャーメニューのカオヤム(2,000円)は、バタフライピーで色付けしたジャスミンライスの周りに色鮮やかな野菜や具材をトッピングした目にも美しいライスサラダ。ナンプラーとガピ(シュリンプペースト)をベースにした、香り豊かなオリジナルカオヤムソースをかけ 、ライムを搾ってよく混ぜてから食べるのがおすすめです。

写真:お店から

ゆっくりランチを楽しむなら、トークセット(2,800円)がおすすめ。メインの食事メニューのほか、前菜やスープ、デザート、ドリンクまでついたボリュームたっぷりのスペシャルメニューです。

写真:お店から

人気メニューのカオマンガイは、3種類(茹で鶏、揚げ鶏、茹で鶏&揚げ鶏)。ランチメニューはサラダとスープが付いて1,300円〜、ディナーは1,500円〜。

出典:ひのしーさん

座席はテーブル40席を用意。ドライエリアからはやさしい光が差し込み、リゾートのような心地よさを演出してくれます。地下なので、人目を気にせずくつろげるのもうれしいポイント。友人との集まりや、ショッピング・散策の途中に訪れたくなる素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

「カオヤム(ライスサラダ)」(2,000円) 出典:PMOSさん

『おぉっ、サバが旨い!

ご飯はバタフライピー自体に味や香りは無いので、お魚や野菜の素材の

お味をしっかり味わえます。野菜の食感が楽しく、ヘルシー感もあって

最後まで飽きない美味しいタイごはんでした。

トムヤム風味のスープも美味しかったですよ』(PMOSさん)

出典:ひのしーさん

『・カオマンガイMIX 1,500円

甘さ控えめなソース+刻み生姜で食べる茹で鶏は香り高いライスとの相性抜群。スイートチリソースで食べる揚げ鶏も甲乙付け難いのでMIXがおすすめ。ランチはサラダとスープ付き。

食後に頂いたココナッツアイスもさっぱりして夏場に最適。

やや値段は張りますが本格カオマンガイが食べたい時に◎』(ひのしーさん)

<店舗情報>◆Butterfly Pea 中目黒住所 : 東京都目黒区青葉台1-16-12 サクレピエス B1FTEL : 050-5593-6595

※価格は税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:斎藤亜希

The post 化学調味料不使用で、野菜やハーブがたっぷり! 看板メニューは色どりが美しいカオヤム(東京・中目黒) first appeared on 食べログマガジン.