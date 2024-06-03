moon drop、瞬く間に通り過ぎていく夏の恋心を歌った新曲「閃光花火」配信リリース
moon dropが、新曲「閃光花火」を6月5日(水)に配信リリースすることを発表した。
「閃光花火」は、5月16日(木)にLINE CUBE SHIBUYAにて行われたツアーファイナルでサプライズ披露された最新曲。“互いに気持ちを寄せ合いながらも、あと一歩を踏み出せずにいる2人が、夏という見えない何かに背中を押されながら恋をする”一夏の恋心を描いた楽曲だ。配信当日となる6月5日(水)0時にはミュージックビデオもYouTubeにてプレミア公開される。
そして、全公演を終了した＜ONEMAN TOUR“前途洋々ラブストーリー”＞より、ライブハウス編のセトリプレイリストを公開。近日ホール編のセトリプレイリストも公開を予定している。
リリース情報
2024年6月5日(水)配信リリース
配信URL：https://moondrop.lnk.to/senkouhanabi
ミュージックビデオURL：https://youtu.be/9g4MjEyOig0
＊リンクは6月5日(水)0時以降に有効となります＊
ライブ・イベント情報
― LIVE HOUSE SERIES ―
09/03(火) 京都｜KYOTO MUSE OPEN17:30/START18:30
09/07(土) 岩手｜CLUB CHANGE WAVE OPEN16:00/START17:00
09/08(日) 宮城｜DARWIN OPEN16:00/START17:00
09/14(土) 岡山｜YEBISU YA PRO OPEN16:00/START17:00
09/15(日) 広島｜CLUB QUATTRO OPEN16:00/START17:00
09/20(金) 北海道｜PENNY LANE24 OPEN17:30/START18:30
09/21(土) 北海道｜CASINO DRIVE OPEN16:30/START17:00
10/05(土) 新潟｜GOLDEN PIGS RED OPEN16:15/START17:00
10/06(日) 石川｜金沢AZ OPEN16:15/START17:00
10/19(土) 福岡｜DRUM LOGOS OPEN16:00/START17:00
10/20(日) 熊本｜B.9 V1 OPEN16:00/START17:00
10/25(金) 三重｜M’AXA OPEN18:00/START18:30
＊全公演ONEMAN LIVE＊
― HALL SERIES ―
11/02(土) 愛知｜名古屋市公会堂ホール OPEN17:00/START18:00
11/17(日) 埼玉｜大宮ソニックシティ 大ホール OPEN17:00/START18:00
11/30(土) 大阪｜NHK大阪ホール OPEN17:00/START18:00
＊全公演ONEMAN LIVE＊
＜チケット情報＞
【オフィシャル先行】4/10(水)18:00 〜 4/21(日)23:59
【価格】LIVE HOUSE SERIES：\4,500(in tax) / HALL SERIES：\5,300(in tax)
【詳細】https://moondrop-official.com/feature/10thanniversarytour
関連リンク
◆moon drop オフィシャルTwitter
◆moon drop オフィシャルInstagram
◆moon drop オフィシャルTikTok
◆moon drop オフィシャルYouTubeチャンネル