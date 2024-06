「レディオヘッド」トム・ヨーク初の日本ソロ・ツアー開催決定

「レディオヘッド」のフロントマンとして知られるトム・ヨークの初となる日本ソロ・ツアーが開催されることが発表された。レディオヘッド~ソロ・プロジェクト、サウンドトラック・プロジェクトザ・スマイルの最新作までトム・ヨークのキャリアを総括するセットとなる予定だ。

日程とチケット情報は以下の通り。

Thom Yorke: everything

大阪 11 月 12 日(火)グランキューブ大阪 メインホール

大阪 11 月 13 日(水)グランキューブ大阪 メインホール

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|S 席 18,000 円 A 席 14,000 円※未就学児入場不可

一般プレイガイド発売日:6/29(土) <問>キョードーインフォメーション 0570-200-888

福岡 11 月 18 日(月)福岡サンパレス

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|S 席 18,000 円 A 席 14,000 円※未就学児入場不可 一般プレイガイド発売日:6/29 (土)

<問>キョードー西日本 0570-09-2424

広島 11 月 19 日(火)広島文化学園 HBG ホール

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|S 席 18,000 円 A 席 14,000 円

※未就学児入場不可 一般フプレイガイド発売日:6/29 (土)

<問>YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

名古屋 11 月 21 日(木)名古屋国際会議場センチュリーホール

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|S 席 18,000 円 A 席 14,000 円

※未就学児入場不可 一般プレイガイド発売日:6/29 (土)

<問>キョードー東海 052-972-7466

東京 11 月 23 日(土)東京ガーデンシアター

東京 11 月 24 日(日)東京ガーデンシアター

OPEN 16:00 / START 17:00

TICKETS|S 席 18,000 円 A 席 14,000 円

※未就学児入場不可 一般プレイガイド発売日:6/29 (土)

<問>クリエイティブマン 03-3499-6669

京都 11 月 26 日(火)ロームシアター京都 メインホール

OPEN 18:00 / START 19:00

TICKETS|S 席 18,000 円 A 席 14,000 円

※未就学児入場不可 一般プレイガイド発売日:6/29 (土)

<問>キョードーインフォメーション 0570-200-888

チケット先行販売はクリエイティブマン会員先行が6月3日(月) より。イープラス プレオーダーは6月7日(金)より。

トム・ヨークはミュージシャンでありヴィジュアルアーティストであり作曲家である。9枚のアルバムをリリースし、グラミー賞、アイヴァー・ノヴェロ賞を初め高い評価を得ているレディオヘッドのリードシンガー/ソングライターであるトム・ヨークはこの数十年で最も影響力のある活動が広く評価されている。バンドはロックの殿堂入りを果たし、1997年のアルバム『OK Computer』は米国議会図書館に保存されている。

レディオヘッドの他に、トム・ヨークは『The Eraser』(2006)、『Tomorrowʼs Modern Boxes』(2014)『Anima』(2019)の3枚のスタジオソロアルバムをリリースしている。

また、彼はプロデューサーのナイジェル・ゴドリッチ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのベーシストのフリー、マウロ・レフォスコらとアトムス・フォー・ピースでコラボレートし、2013年にアルバム『Amok』をリリースした。

ルカ・グァダニーノ監督によるカルト的名作映画『サスペリア』のリメイク版(2017)のサウンドトラックを作曲するなど、映画や演劇のプロジェクトに音楽を提供してきた。先月には、ダニエレ・ルケッティ監督のイタリア映画『コンフィデンツァ』のオリジナル・スコアがリリースされた。レディオヘッドやとともにBBCの『ブループラネットII』シリーズの音楽を担当し、エドワード・ノートンの監督デビュー作『マザーレス・ブルックリン』や大ヒットTVドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』の最終シーズンにオリジナル曲を提供している。

最近では、レディオヘッドのメンバーであるジョニー・グリーンウッド、ドラマー兼パーカッショニスト兼プロデューサーのトム・スキナーとコラボレーションし、ザ・スマイルを結成した。彼らはこれまでに2枚のスタジオ・アルバム『A Light For Attracting Attention』(2022)と『Wall Of Eyes』(2024)をリリースしている。

