タカラトミーが展開するダイキャスト製ミニカー「トミカ」から登場している「ドリームトミカ」シリーズ。

そんな「ドリームトミカ」から、”パレードフロート”をイメージした「ドリームトミカ ディズニートミカパレード」シリーズが続々登場!

今回は2024年7月より登場する、『アナと雪の女王』の「オラフ」がソリに乗って遊んでいる姿が可愛い、「ドリームトミカ No.183 ディズニートミカパレード オラフ」の紹介をしていきます☆

タカラトミー「ドリームトミカ No.183 ディズニートミカパレード オラフ」

© Disney

価格:990円(税込)

発売日:2024年7月発売予定

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

「ドリームトミカ」の新シリーズとして登場している「ドリームトミカ ディズニートミカパレード」

これまでに、「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」、「くまのプーさん」や『モンスターズ・インク』、『トイ・ストーリー』などがラインナップされています!

今回登場するのは、『アナと雪の女王』から雪だるま「オラフ」が乗っているフロートのトミカです。

© Disney

ソリに乗って遊んでいる「オラフ」がモチーフ。

ソリや氷のパネル、台座には雪の結晶がデザインされています。

くりっとした丸い目に、大きく開けた口、ちょこんと座っている「オラフ」のかわいい姿にもほっこり☆

© Disney

氷のパネルには小さなラメが入っていて、キラキラとしています。

パネルはクリア素材で、透明感があるのもポイント◎

ブルーや白などの『アナと雪の女王』の世界観を表現したカラーリングも素敵です。

そしてフロートは単体で遊ぶのはもちろん、連結できるのでこれまでに登場したシリーズのフロートとつなげてもOK!

たくさん集めて自分だけのパレードを作って楽しむことができます。

雪の上でソリ遊びをしている「オラフ」の愛らしさ満点なフロートのトミカ。

タカラトミーの「ドリームトミカ No.183 ディズニートミカパレード オラフ」は、2024年7月より全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで発売です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『アナと雪の女王』の世界観たっぷり!タカラトミー「ドリームトミカ No.183 ディズニートミカパレード オラフ」 appeared first on Dtimes.