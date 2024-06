6月に卒業を迎える、アンジュルム・佐々木莉佳子が2日、竹内朱莉と岸本ゆめのと共に緊急特番『生たけ 〜スカパー! 春のハロプロ生中継盛り上げるぞ SP〜』に出演した。番組放送の直前には3人を囲んで取材会が行われた。 スカパー!では、6月に卒業を迎えるアンジュルム 佐々木莉佳子、Juice=Juice 植村あかり、つばきファクトリー 新沼希空、BEYOOOOONDS 山夢羽の卒業コンサート4公演を各

ログインして続きを読む

The post アンジュルム 佐々木莉佳子「卒コンで最初から泣かないかが一番心配…」『生たけ』で卒業について語る first appeared on GirlsNews.