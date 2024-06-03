米株価指数先物 時間外取引 ダウ100ドル高、インフレ長期化懸念後退
米株価指数先物 時間外取引 ダウ100ドル高、インフレ長期化懸念後退
東京時間09:26現在
ダウ平均先物JUN 24月限 38888.00（+100.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5308.25（+12.75 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18628.75（+37.75 +0.20%）
米株価指数は時間外で上昇。先週末に発表された米PCE価格指数の伸びが前月から横ばいとなったことを受け、インフレ長期化に対する懸念が後退している。
時間外で米10年債利回りはやや低下。
東京時間09:26現在
ダウ平均先物JUN 24月限 38888.00（+100.00 +0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 24月限 5308.25（+12.75 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 24月限 18628.75（+37.75 +0.20%）
米株価指数は時間外で上昇。先週末に発表された米PCE価格指数の伸びが前月から横ばいとなったことを受け、インフレ長期化に対する懸念が後退している。
時間外で米10年債利回りはやや低下。