Microsoftは5月28日(米国時間)、「What's New in Excel (May 2024) - Microsoft Community Hub」において、Excelの最新の機能拡張についてアナウンスした。2024年5月のアップデートとしては、Web版のExcelでコメントフィルタリングの導入、WindowsおよびMac版のベータ版Excel(Microsoft 365 InsiderのBetaチャネル)で新しい正規表現(REGEX)関数の追加が挙げられている。

What's New in Excel (May 2024) - Microsoft Community Hub○コメントのフィルタリングWeb版のExcelでコメントのフィルタリングが追加された。アクティブなコメント、解決済みのコメント、または@をつけたコメントをフィルタリングできるようになり、コメントを探しやすくなっている。特定のコメントにフィルタをかけるとワークシートに表示されるコメントインジケーターが更新されるため、重要なコメントにフォーカスすることができる。この機能はすでにMacでサポートされており、現在Webユーザーにも展開されている。○正規表現(Regex)関数正規表現(Regex)を使用してテキストをより簡単に解析できる3つの新しい関数、REGEXTEST、REGEXEXTRACT、REGEXREPLACEが利用可能となった。正規表現は文字列検索やテキスト解析によく使われる検索パターンを定義する文字の並びのことで、非常に汎用性が高く、特定のパターンの有無を確認したり、パターンに一致する部分文字列の抽出や置換に広く利用されている。新しい正規表現関数は次のとおり。REGEXTEST: 指定されたテキストの一部が正規表現パターンにマッチするかどうかを確認REGEXEXTRACT: 指定されたテキストから正規表現パターンにマッチする1つ以上の部分を抽出REGEXREPLACE: 指定されたテキストから正規表現パターンを検索し、別のテキストに置換これらの関数は次のベータ版Excelで利用できる。Windows: バージョン 2406(Build 17715.20000)およびこれ以降のバージョンMac: バージョン 16.86(Build 24051422)およびこれ以降のバージョン正規表現(Regex)関数はプレビュー機能とされており、リリースされる前に大幅に変更される可能性がある。そのため正式に利用可能になるまで重要なワークブックで使用することは推奨されていない。