【「すみっコぐらし みんなでリズムパーティ」Switchパッケージ版】発売日:2022年11月2日標準価格:6,380円セール価格:3,050円

Amazonにて、日本コロムビアから発売中のリズムゲーム「すみっコぐらし みんなでリズムパーティ」のNintendo Switchパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から52%オフの3,050円。

本作は、友達や家族とみんなで一緒に、流れる音楽のリズムにタイミングを合わせて、ボタンを押したりJoy-Conを振ったりして楽しむリズムゲーム。テニスコートや温泉、船上、音楽フェス会場など、バラエティ豊かな舞台で、ハラハラドキドキのリズムゲームが遊べる。すみっコたちの、いろいろなコスプレ姿も楽しみの1つとなっている。

収録されているリズムゲームには、1人プレイでハイスコアを目指すゲーム、最大4人のプレーヤーが参加して全員で競い合うゲーム、参加者が2つのチームに分かれて競うゲーム、参加者がみんなで協力してハイスコアを目指すゲーム、さらにいくつかのリズムゲームが次々に切り替わる「まぜこぜであそぶ」・「まぜこぜでたいけつ」など、ルールや目的の異なるゲームが用意されている。

ゲームの操作は、ボタンを押すかJoy-Conを振るだけのシンプルなものなので、子供やゲームに不慣れな人でも、無理なく遊べる。各リズムゲームには「れんしゅうからはじめる」モードが用意されているので、初めてプレイする場合でも、しっかり練習をして、ルールや操作を覚えてから遊べる。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)2022 NIPPON COLUMBIA CO., LTD.