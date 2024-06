トム・クルーズ主演、大ヒットスカイアクション映画『トップガン マーヴェリック』(2022)が日本公開から丸2年を迎えた。トムをはじめとしたキャストや、製作陣もこぞって続編に前向きではあるが、やはり実現までは時間がかかりそうだ。プロデューサーを務めたジェリー・ブラッカイマーが英のインタビューにて近況を明かした。

世界中を熱狂させた『トップガン マーヴェリック』の続編となるシリーズ第3作の製作がしたのは2024年1月のこと。トムは主人公マーヴェリック役として続投し、ルースター役マイルズ・テラーとハングマン役のグレン・パウエルの出演も見込まれているとのニュースが大きな盛り上がりを見せた。ブラッカイマーもすでに物語のアイデアがあること、『マーヴェリック』にてメガホンを取ったジョセフ・コシンスキー監督も続投に乗り気であることをていた。サイクロン役ジョン・ハムも「すぐに進展することはないでしょう」と理解した上で、ぜひ復帰したいと積極的な姿勢をいる。

しかし、直近のインタビューで、トムとの会話は進んでいるのかと問われたブラッカイマーは「仮の話はしましたよ。でもまだ目標にはたどり着いていないです。時間はかかりそうですね」と回答。現段階では特に目立った進捗は見られていないようだ。

もっとも製作報道後から、コシンスキーは製作開始には時間がかかるだろうといた。1作目から2作目までは36年間を経ているため、3作目もまた36年後になるかもしれないと冗談を交えながらも、取り組むからには相当の覚悟をもって臨みたい意志を表明していた。ブラッド・ピットがF1レーサー役を演じる新作でも『マーヴェリック』と同様に圧巻の撮影手法をなど、作品作りに並々ならぬこだわりと情熱を注ぐコシンスキーだけに、今は目の前のプロジェクトに全集中しているのだろう。

また、トムは『ミッション:インポッシブル』シリーズ第8作の撮影が一時中断を余儀なくされているとところ。その他にも民間人初の宇宙遊泳に新作や、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督とのも控えており、トムのスケジュールを確保することがまず最初にして最大の難関なのかもしれない。

スケジュールの観点でいえば、映画『ヒットマン』や『ツイスターズ』を控えるパウエルも、医療裁判を法廷劇『Monsanto(原題)』、『バトルランナー』(1987)の作品、エド・ハリスらとする新作スリラー『Huntington(原題)』でいずれも主演が決定しており快進撃が止まらない。テラーもマイケル・ジャクソンの映画での弁護士役、エリザベス・オルセンらとする恋愛コメディ、スコット・デリクソン監督による『The Gorge(原題)』など常に引っ張りだこ。『マーヴェリック』を経て、キャストたちがどんどんスター俳優へと成長している今、奇跡のようなタイミングが訪れるのを待つのみだ。

