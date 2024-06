人気アニメ映画「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」の浮世絵木版画が新発売！絵師・川瀬巴水の作風がモチーフに

1995年に公開された日本が世界に誇る長編アニメ映画「GHOST IN THE SHELL」の世界を表現した浮世絵木版画『Ghost in the Shell Ukiyo-e』が発売されました。

ECプラットフォーム『AKIHABARA PREMIUM COLLECTION』で発売された本商品は、「攻殻機動隊」という日本を代表する作品を日本が誇る伝統技術である浮世絵木版画の技術を用いて、メインビジュアルをベースに新版画の表現を取り入れるなど、新たな浮世絵として作成されました。

今回の作品は「Ghost in the shell」のキービジュアルをベースに、海の水面の表現は明治から昭和にかけて日本の衰退する浮世絵木版画を復興すべく活躍した川瀬巴水(かわせはすい)の表現がモチーフになっています。

輪郭や髪、姿形は勿論の事、題名や色に現れない背景の部分も含めて、全て手作業で彫り続けます。これ程までに繊細な木版を使用するからこそ、何千回も摺りをしている中で欠けてしまったり、破損してしまうため、浮世絵は全て限定生産でしか送り出せないものとなっているのです。

色合いは摺ってみないと最終的にどうなるか分からない中、数十回も塗料を変更しながら、究極の色彩を追求。海の淡く深淵なブルーに、グラデーションを重ね摺りして浮かび上がる街の灯り、そしてグリーンとグレーを基調とした素子の姿が大胆な構図の中に調和しています。

なお和紙には、人間国宝 岩野市兵衛氏による、究極の越前生漉奉書が使用されています。

「GHOST IN THE SHELL」の世界を表現した浮世絵木版画、『Ghost in the Shell Ukiyo-e』は『AKIHABARA PREMIUM COLLECTION』にて発売中です。全世界限定300セット

