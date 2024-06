與真司郎「ゲイで良かったとやっと思えるように」人生を変えたハリウッドでの出来事

「ウェルビーイングについては、僕に任せてください!(笑)」と、與さん。LAから約3ヵ月ぶりに帰国した今回。かつて一人で悩み、迷い、苦しんだ時を経て、人生をより良く生きる方法について語った、本音のスペシャルインタビュー。

自分がゲイで良かったとやっと思えるようになった

パフォーマンスグループ『AAA』(現在活動休止中)で活躍しながら、LAを拠点にソロアーティストとしても活動する與さん。今年の7月に、ゲイであるとセクシュアリティを公表した。

「今回はあの日以来初めての帰国で、なんだか不思議な感じです。基本的にはポジティブだし、周りには応援してくれる人たちばかりだけれど、街の人たちからどう見られてるのかなって考えてしまう時もあります。正直、カミングアウトしたら日本から追放されるくらいの気持ちだったので、怖くて即LAに帰ったんですけど、公表したからもうOKという感情に全くならなくて。むしろ言わないほうがよかったのかな、とかネガティブに考えてしまうことも多かったかな。

というのも、Xで色んなコメントを目にしたり、一部のファンの方からの『まだ受け入れられない』っていうコメントを見た時に『あぁ、そうだよね。ごめんね』って。応援してくださっている人たちを傷つけてしまったことを、僕は忘れてはいけないなって思うんです。それはこれからもずっと変わらない。でも、やっぱり人生は一度きりなので。カミングアウトしない選択肢もあったかもしれないけれど、ファンの方々にもちゃんと自分のことを伝えた上で今後の活動をしていきたかった。そして今は、ゲイであったから経験できた事や、それによってたくさんの出会いに恵まれたので、僕はゲイで良かったと、やっと思えるようになりました」

そう思えるに至ったきっかけは、LAという街の存在があったのだという。

「AAAのメンバーや家族、当時所属していた事務所に迷惑がかかるのが怖くて、誰一人にもゲイであることを打ち明けられなかったんです。でも、22歳の頃に初めてLAに行った時に、ハリウッドで男性2人が人前で普通にキスをしているのを見て衝撃を受けて。あっ、将来ここに住みたいなって。そこから人生が変わっていきました」

『心』のために決めた移住。立ち止まって気づけたことも

LAに惹かれるも、当時は忙しくアーティスト活動に没頭する日々が続いたという。

「今から約8年前に、このまま日本にいたら、精神的に崩れてしまうと感じてLAへの移住を決意したんですが、それまではAAAの活動で走り続けていたのが普通だったので、ストレスが溜まる概念さえなかったんですよね。メンバーはみんな良い仲間であり切磋琢磨する戦友でもあったので、休みがあっても『他のメンバーは活動しているのに、自分だけ大丈夫!?』ってドキドキしてしまったり。今ではもうあの頃のような生活はできないですが(笑)、ずっと走り続けていると見えないものがあるんだってことに、立ち止まってみて初めて気づきました。でも、当時があったからこそ今の自分が存在するし、今こうやってアメリカに住んでオープンマインドになれて、カミングアウトもできたんだと思っています」

どこまでも明るく優しい與さんにそのポジティブな思考力について問うと、「全てはメンタル次第!」と返ってきた。

「人の悩みの約95%以上は人間関係って言われていますけど、僕自身が楽になった2つの考え方があって。まず1つ目は『262の法則』。これは自分と感覚が合う人が2割、6割はどちらでもない人、残り2割は真逆の人らしいんです。ずっとパーフェクトを求めないといけないと思い込んでいたんですが、全員から好かれることなんてないんだって思ったらすごく楽になったんですよね。

2つ目は、いつかは誰しも死ぬ時がくる。それなら1秒でも多く自分の好きなことをしよう! という考え方。自分が正解って思うなら正解でいいんだ、って思えるようになりました。もちろん、ルールを守って人に迷惑をかけなければ、ですけどね」

いつか信頼できるパートナーに出会えたら結婚も考えていきたい

「僕自身ポジティブと言われることが多いんですが、もちろん不安になったりネガティブになる時も。そうなると思い詰めて自分を責めたり、人のせいにし始めたりしちゃうので、家を出て、サイクリングや、ドライブをしながらカフェやビーチに行って環境を変えるんです。そこで10ページでもいいから読書をするとリセットできるので、気持ちを切り替える技を持つことも大事ですよね。

それから、類は友を呼ぶということ。最近みんな文句しか言ってないな、居心地が悪いなと感じたら、なるべくその場から抜け出して欲しいです。僕は、弱みを見せ合えて前向きな話し合いができて、互いに褒め合う友人たちに出会えたことがきっかけで、こうやってカミングアウトをすることができたので。信頼できる人たちに囲まれて過ごすことは、やっぱりすごく重要だと思っています」

メンタルヘルスを維持するためにその他に心がけていることを聞いてみると、こんな答えが。

「僕は肌が荒れるととにかくテンションが下がるので、メンタルとビューティヘルスの為なら時間とお金は惜しみません。ケアはもちろん、サウナに行ったりビクラムヨガもしていて、終わると気持ちがスッキリするんです。肌と健康とメンタルは三位一体なので、どれが欠けてもダメ。朝起きたらまず家でヨガとメディテーション、朝食後にジムで運動をするのがルーティンになっています」

自分らしく、心のままに生きる與さん。恋愛への向き合い方に変化はあったのだろうか。

「僕は基本的には恋愛もしたいタイプだと思うんですが、いつか結婚もできたらいいですよね、日本でも。小さい頃から無縁のものだと思っていたんですが、去年頃から『結婚もありなのかもしれないな』って。これって自分の中ではもの凄いことなんですよ、本当に! だから、本当に信頼できるパートナーに出会えたら、家庭を持ちたい。そして僕の周りにいる人たちと、みんな一緒にハッピーに生きていきたいです。そんな人に出会えたら良いですね(笑)」

PROFILE

與真司郎 あたえ・しんじろう

1988年京都府生まれ。アメリカ・ロサンゼルス在住。日本とロサンゼルスを拠点に活動中。AAA(トリプル・エー)のメンバーとして、2005年9月14日にシングル『BLOOD on FIRE』でデビュー。2021年ソロアーティストとしても、開催全国アリーナツアー『SHINJIRO ATAE ARENA TOUR-THIS IS WHERE WE PROMISE-』を開催。2021年3月からはアパレルのみならず、美容健康食品、雑貨、アクセサリー等、自身のライフスタイルを幅広く表現するブランド『446 - DOUBLE FOUR SIX -』の立ち上げを発表し、ブランドプロデューサーとしても活動中。

