本日の予定【経済指標】
【中国】
財新製造業PMI（5月）10:45
予想 51.7 前回 51.4（財新製造業PMI)
【トルコ】
消費者物価指数（5月）16:00
予想 3.0% 前回 3.18%（前月比)
予想 74.8% 前回 69.8%（前年比)
【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想 N/A 前回 41.4（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 45.4 前回 45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想 47.4 前回 47.4（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想 51.3 前回 51.3（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 50.9 前回 50.9（製造業PMI・確報値)
建設支出（4月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想 49.8 前回 49.2（ISM製造業景気指数)
※予定は変更することがあります
財新製造業PMI（5月）10:45
予想 51.7 前回 51.4（財新製造業PMI)
【トルコ】
消費者物価指数（5月）16:00
予想 3.0% 前回 3.18%（前月比)
予想 74.8% 前回 69.8%（前年比)
【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想 N/A 前回 41.4（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 45.4 前回 45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想 47.4 前回 47.4（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想 51.3 前回 51.3（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 50.9 前回 50.9（製造業PMI・確報値)
建設支出（4月）23:00
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想 49.8 前回 49.2（ISM製造業景気指数)
※予定は変更することがあります