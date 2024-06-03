【中国】

財新製造業PMI（5月）10:45

予想 51.7 前回 51.4（財新製造業PMI)



【トルコ】

消費者物価指数（5月）16:00

予想 3.0% 前回 3.18%（前月比)

予想 74.8% 前回 69.8%（前年比)



【スイス】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30

予想 N/A 前回 41.4（製造業PMI)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55

予想 45.4 前回 45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00

予想 47.4 前回 47.4（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30

予想 51.3 前回 51.3（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45

予想 50.9 前回 50.9（製造業PMI・確報値)



建設支出（4月）23:00

予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)



ISM製造業景気指数（5月）23:00

予想 49.8 前回 49.2（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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