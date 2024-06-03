【中国】
財新製造業PMI（5月）10:45
予想　51.7　前回　51.4（財新製造業PMI)

【トルコ】
消費者物価指数（5月）16:00
予想　3.0%　前回　3.18%（前月比)
予想　74.8%　前回　69.8%（前年比)

【スイス】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想　N/A　前回　41.4（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想　45.4　前回　45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）17:00
予想　47.4　前回　47.4（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想　51.3　前回　51.3（製造業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想　50.9　前回　50.9（製造業PMI・確報値)

建設支出（4月）23:00
予想　0.2%　前回　-0.2%（前月比)

ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想　49.8　前回　49.2（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります