・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７６．９９ドル（－０．９２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３４５．８ドル（－２０．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０２９．７セント（－１０９．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６７８．５０セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４４６．２５セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２０５．００セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９０．１６（－２．８４）

出所：MINKABU PRESS