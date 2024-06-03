５月３１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７６．９９ドル（－０．９２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４５．８ドル（－２０．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０２９．７セント（－１０９．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６７８．５０セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４６．２５セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０５．００セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．１６（－２．８４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７６．９９ドル（－０．９２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３４５．８ドル（－２０．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０２９．７セント（－１０９．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６７８．５０セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４６．２５セント（－２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０５．００セント（－４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．１６（－２．８４）
出所：MINKABU PRESS