「P.O.Pワンピース」シリーズの新作に百獣海賊団の大看板「火災のキング」が登場。6月7日に受注スタート羽根と炎を迫力の造形でフィギュア化
【Portrait.Of.Pirates ワンピース “WA-MAXIMUM”百獣海賊団 大看板“火災のキング”】
2025年2月下旬 発送予定
受注期間：6月7日13時～9月上旬
価格：36,300円
発送日：2025年2月下旬
2025年2月下旬 発送予定
受注期間：6月7日13時～9月上旬
価格：36,300円
メガハウスは、フィギュア「Portrait.Of.Pirates ワンピース “WA-MAXIMUM”百獣海賊団 大看板“火災のキング”」の受注を6月7日13時に開始する。2025年2月下旬に発送を予定し、価格は36,300円。
「P.O.Pワンピース」シリーズの新商品として百獣海賊団の「キング」が全高約325mmという迫力のサイズで立体化される。カイドウの右腕として君臨する人物で、今回のフィギュアでは躍動感あふれるポージングに加えて、羽根と炎のエフェクトが見どころの商品になっている。
羽根と刀のパーツが付属しており、これらの差し替えで劇中におけるゾロとの一騎打ちを彷彿とさせる状態にもなる。
Portrait.Of.Pirates ワンピース “WA-MAXIMUM”百獣海賊団 大看板“火災のキング”
発送日：2025年2月下旬
受注期間：6月7日13時～9月上旬
価格：36,300円
サイズ：全高約325mm、翼の先端まで約300mm、頭頂部まで約160mm、横幅約340mm、奥行最大約440mm
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション