FIVE NEW OLDとトークする司会の粗品

FIVE NEW OLDが2日、千葉市美浜区の幕張メッセイベントホールで開催されたフェス『Yogibo BOOM TOKYO 2024』に出演。「Don't Be Someone Else」などを披露した。

【動画】粗品にツッコまれ喜ぶFIVE NEW OLD

ステージ後には司会の霜降り明星・粗品とトークを展開した。ベースのSHUNが、粗品チャンネルやラジオを聞いてると明かすと粗品は「最近いろんな人と揉めてまして…見守ってください」と返し、更にHAYATOもチャンネルのファンと公言すると「皆有難うございます。今日も競馬負けまして…」と告白。メンバーも大笑いだった。

ファンから寄せられた質問にも答えた。ライブ前のルーティンは?という問いに、メンバー同士でハグをしているものの小学生からの付き合いというボーカル&ギターのHIROSHIとギター&キーボードのWATARUが恥ずかしくてできないと明かした。

ただ、普段の何気ないタイミングでハグをするという。その様子を、このフェスのスポンサーである「Yogibo」になぞらえて「Yogiboみたい」とHIROSHIが明かすと、粗品は「包容力ありそう!」と笑顔。だが、WATARUの「どうもYogiboの人です」という返しに粗品から強烈ツッコミを受けた。しかしそこは“粗品チャンネルのファン“。生でツッコミされ喜ぶメンバーだった。

『Yogibo BOOM TOKYO 2024』は、音楽やファッションなど、BOOMの中心にあるポップカルチャーとジャンルの枠を超えて出会えるフェス。6月1日と2日に開催され、1日目はano、ジェニーハイ、Da-iCE、TOZ、Billlie、有華、ONEPACT、2日目は岩田剛典、岩橋玄樹、Omoinotake、SIRUP、7ORDER、FIVE NEW OLDがライブステージを展開。更にファションステージには様々なジャンルで活躍する25人がランウェイした。