3日午前6時31分ごろ北陸地方で強い地震がありました。気象庁によりますと、石川県珠洲市と輪島市では最大震度5強を観測していています。津波被害の心配はありません。東海地方では、岐阜県高山市や名古屋市内で震度2を観測しています。

【愛知県】震度2 名古屋瑞穂区、名古屋南区、春日井市、愛西市、弥富市 震度1 名古屋千種区、名古屋東区、名古屋北区、名古屋西区、名古屋中村区、名古屋中区、名古屋昭和区、名古屋熱田区、名古屋中川区、名古屋港区、名古屋守山区、名古屋名東区、名古屋天白区、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、愛知津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、常滑市、稲沢市、東海市、大府市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、愛知みよし市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、武豊町、幸田町、豊川市、新城市 【岐阜県】震度2 岐阜県高山市、飛騨市、白川村 震度1 下呂市、多治見市、中津川市、瑞浪市、美濃加茂市、土岐市、可児市、岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、郡上市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、輪之内町、安八町 【三重県】震度1 津市、四日市市、鈴鹿市、桑名市、伊賀市、川越町、木曽岬町、朝日町