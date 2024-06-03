【速報】石川県で最大震度5強 関東や関西でも揺れを観測 震源の深さは約10km、マグニチュードは5.9と推定
3日午前6時31分ごろ、石川県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度5強を観測したのは、石川県の輪島市と珠洲市です。
■震度5強
□石川県
輪島市 珠洲市
■震度5弱
□石川県
能登町
■震度4
□石川県
七尾市 穴水町
□新潟県
上越市 長岡市 柏崎市
十日町市 刈羽村
■震度3
□石川県
羽咋市 志賀町 宝達志水町
中能登町 金沢市 小松市
加賀市 かほく市 白山市
能美市 津幡町 内灘町
□新潟県
糸魚川市 妙高市 三条市
小千谷市 加茂市など
□福島県
只見町 会津坂下町 湯川村
□富山県
富山市 滑川市 舟橋村など
□福井県
福井市 あわら市 福井坂井市
□長野県
長野市 小谷村 小川村
栄村
■震度2
□石川県
野々市市 川北町
□新潟県
田上町 津南町 新潟北区など
□福島県
会津若松市 喜多方市 檜枝岐村など
□富山県
魚津市 黒部市 上市町など
□福井県
敦賀市 福井若狭町など
□長野県
中野市 大町市 飯山市など
□山形県
中山町 西川町 山形川西町など
□茨城県
常陸太田市 茨城古河市
□栃木県
日光市 那須塩原市
□群馬県
沼田市
□埼玉県
加須市 久喜市 幸手市
□山梨県
忍野村
□岐阜県
高山市 飛騨市 白川村
□愛知県
名古屋瑞穂区 名古屋南区 春日井市
愛西市 弥富市
□滋賀県
高島市 近江八幡市
□京都府
京丹後市
■震度1
□新潟県
胎内市
□福島県
下郷町 北塩原村 三島町など
□福井県
大野市 勝山市 鯖江市など
□長野県
須坂市 長野池田町 小布施町など
□山形県
上山市 村山市 尾花沢市など
□茨城県
常陸大宮市 土浦市 石岡市など
□栃木県
宇都宮市 栃木市 高根沢町
□群馬県
中之条町 嬬恋村 群馬高山村など
□埼玉県
行田市 本庄市 鴻巣市など
□山梨県
山中湖村 甲府市 南アルプス市など
□岐阜県
下呂市 多治見市 中津川市など
□愛知県
名古屋市 岡崎市 一宮市など
□滋賀県
彦根市 長浜市 大津市
守山市 甲賀市 湖南市
東近江市
□京都府
福知山市 舞鶴市 宮津市
伊根町 与謝野町 京都北区
京都中京区 京都東山区 京都南区
京都右京区 京都伏見区 京都西京区
亀岡市 城陽市 向日市
長岡京市 八幡市 南丹市
久御山町
□宮城県
登米市 岩沼市 蔵王町
大河原町
□秋田県
由利本荘市 にかほ市 湯沢市
□千葉県
野田市
□静岡県
富士市 御殿場市 袋井市
菊川市
□三重県
四日市市 桑名市 鈴鹿市
木曽岬町 三重朝日町 川越町
津市 伊賀市
□大阪府
大阪此花区 大阪港区 大阪西淀川区
大阪淀川区 豊中市 高槻市
茨木市 寝屋川市 大東市
箕面市 門真市 摂津市
東大阪市 四條畷市 島本町
□兵庫県
豊岡市 朝来市 尼崎市
西宮市 加古川市 丹波市
□奈良県
奈良市 大和高田市 大和郡山市
御所市 三宅町 田原本町
上牧町 広陵町
□鳥取県
鳥取市 湯梨浜町
□香川県
土庄町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。