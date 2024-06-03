【速報】石川県で最大震度5強　関東や関西でも揺れを観測　震源の深さは約10km、マグニチュードは5.9と推定

写真拡大

3日午前6時31分ごろ、石川県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、石川県の輪島市と珠洲市です。

【各地の震度詳細】

■震度5強
□石川県
輪島市　珠洲市

■震度5弱
□石川県
能登町

■震度4
□石川県
七尾市　穴水町

□新潟県
上越市　長岡市　柏崎市
十日町市　刈羽村

■震度3
□石川県
羽咋市　志賀町　宝達志水町
中能登町　金沢市　小松市
加賀市　かほく市　白山市
能美市　津幡町　内灘町

□新潟県
糸魚川市　妙高市　三条市
小千谷市　加茂市など

□福島県
只見町　会津坂下町　湯川村

□富山県
富山市　滑川市　舟橋村など

□福井県
福井市　あわら市　福井坂井市

□長野県
長野市　小谷村　小川村
栄村

■震度2
□石川県
野々市市　川北町

□新潟県
田上町　津南町　新潟北区など

□福島県
会津若松市　喜多方市　檜枝岐村など

□富山県
魚津市　黒部市　上市町など

□福井県
敦賀市　福井若狭町など

□長野県
中野市　大町市　飯山市など

□山形県
中山町　西川町　山形川西町など

□茨城県
常陸太田市　茨城古河市

□栃木県
日光市　那須塩原市

□群馬県
沼田市

□埼玉県
加須市　久喜市　幸手市

□山梨県
忍野村

□岐阜県
高山市　飛騨市　白川村

□愛知県
名古屋瑞穂区　名古屋南区　春日井市
愛西市　弥富市

□滋賀県
高島市　近江八幡市

□京都府
京丹後市

■震度1
□新潟県
胎内市

□福島県
下郷町　北塩原村　三島町など

□福井県
大野市　勝山市　鯖江市など

□長野県
須坂市　長野池田町　小布施町など

□山形県
上山市　村山市　尾花沢市など

□茨城県
常陸大宮市　土浦市　石岡市など

□栃木県
宇都宮市　栃木市　高根沢町

□群馬県
中之条町　嬬恋村　群馬高山村など

□埼玉県
行田市　本庄市　鴻巣市など

□山梨県
山中湖村　甲府市　南アルプス市など

□岐阜県
下呂市　多治見市　中津川市など

□愛知県
名古屋市　岡崎市　一宮市など

□滋賀県
彦根市　長浜市　大津市
守山市　甲賀市　湖南市
東近江市

□京都府
福知山市　舞鶴市　宮津市
伊根町　与謝野町　京都北区
京都中京区　京都東山区　京都南区
京都右京区　京都伏見区　京都西京区
亀岡市　城陽市　向日市
長岡京市　八幡市　南丹市
久御山町

□宮城県
登米市　岩沼市　蔵王町
大河原町

□秋田県
由利本荘市　にかほ市　湯沢市

□千葉県
野田市

□静岡県
富士市　御殿場市　袋井市
菊川市

□三重県
四日市市　桑名市　鈴鹿市
木曽岬町　三重朝日町　川越町
津市　伊賀市

□大阪府
大阪此花区　大阪港区　大阪西淀川区
大阪淀川区　豊中市　高槻市
茨木市　寝屋川市　大東市
箕面市　門真市　摂津市
東大阪市　四條畷市　島本町

□兵庫県
豊岡市　朝来市　尼崎市
西宮市　加古川市　丹波市

□奈良県
奈良市　大和高田市　大和郡山市
御所市　三宅町　田原本町
上牧町　広陵町

□鳥取県
鳥取市　湯梨浜町

□香川県
土庄町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。