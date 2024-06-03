²ñ¼Ò¤Î¿ÍÃ£¤È²óÅ¾¼÷»Ê¤Ë¡¡¾å»Ê¤Ï¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡©¡¡¥Þ¥Ê¡¼¤È¸½¾ì¡¢2»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¾åºÂ¡¦²¼ºÂ¤È¤Ï
¡¡ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Õ¤¿¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¤ÎÂç¿Í4Ì¾¤Ç²óÅ¾¼÷»Ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Ç¤Î¡È¼«Ê¬¤ÎºÂ¤ë°ÌÃÖ¡É¡£²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¾åºÂ¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¡¡ÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¤Ï±ü¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸åÇÚ¤Ï½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¶á¤¤Êý¤ÎÏ²¼¤ËºÂ¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ±üÂ¦¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥ó¤«¤é¼÷»Ê¤ò¼è¤ë¡×¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÃíÊ¸¡×¡Ö¤ªÃã¤òÃí¤°¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Îºî¶È¤¬È¯À¸¤·¡¢ÀèÇÚ¤Ë¤½¤ì¤é¤òÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦ÇÛÃÖ¤ÇºÂ¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤ÎÀìÌç²È¡×¤È¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÀìÌç²È¡×¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡È¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÀìÌç²È¡É¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ê¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦À¾½Ð¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃåÀÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ÏÌÜ¾å¤Î¿Í¤Ë¡ÈÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¡É¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÆþ¤ê¸ý¶á¤¯¤Ï¡¢Ï²¼¤Ê¤É¤«¤é¿Í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¼ª¿¨¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£°û¿©Å¹¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅ¹°÷¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÌòÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ¿³¼Ô¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÌÜ¾å¤Î¿Í¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¶á¤¤ÀÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢±ü¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó°ÂÁ´¤ÊÀÊ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö²áµî¤Ë»Ç¤Ã¤¿²óÅ¾¼÷»Ê¤ÎÅ¹°÷¤ÎÊý¤Î¤ªÏÃ¤äÀÊ¼¡¤ÎÍýÏÀÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ì¡¼¥ó¤«¤éÍè¤ë¾¦ÉÊ¤¬¸«¤¨¤ëÀÊ¤¬¾åºÂ¡£¤½¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤âÌÜ²¼¤Î¿Í¤¬ºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï½øÎó¤Î2ÈÖÌÜ¤¬ºÂ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢»®¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£2ÈÖÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿Í¤Ï¾åºÂ¤ÎÎÙ¡¢¥ì¡¼¥ó¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÉÊÊª¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¡£½øÎó3ÈÖÌÜ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âÌÜ²¼¤Î¿Í¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾½Ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²¾¤ËÄÌÏ©Â¦¤ËÌÜ¾å¤ÎÊý¤¬2Ì¾ºÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ¤âÌÜ¾å¤Î¿Í¤ÏÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÉÊÊª¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬2ÈÖÌÜ¤Î¿Í¤Ï¥ì¡¼¥ó¤òÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÉÊÊª¤ò¸«¤ÆÁª¤Ö»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤ª»®¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃåÀÊ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤ÈºÇ¤âÌÜ²¼¤Î¿Í¤¬ºÇ¤âÌÜ¾å¤Î¿Í¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÀÊ¼¡¤ÎÍýÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È²óÅ¾¼÷»Ê²°¤Ç¤ÏÀè½Ò¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËºÂ¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¾½Ð¤µ¤ó¤Ï²òÀâ¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡È²óÅ¾¼÷»ÊÉ¾ÏÀ²È¡È¤ÎÊÆÀî¿À¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾åºÂ¤Ï°µÅÝÅª¤ËÏ²¼Â¦¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£¤¤¤ï¤¯¡Ö¥ì¡¼¥óÂ¦¤ÎÊÒÊý¤ò¾åºÂ¤Ë¡¢¤½¤Î¸þ¤«¤¤¤ò°ìÈÖÌÜ²¼¤Î¿Í¤¬ºÂ¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÎÂ¸ºß¤äÍýÍ³¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢»®¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ä¼õ¤±ÅÏ¤·¡¦¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¡¦¤ªÃãµâ¤ß¤Ê¤É¥ì¡¼¥óÂ¦¤ËºÂ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëºî¶È¤ÏÂ¿¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç¤½¤Î»Å»ö¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ë¶É¡¢¥ì¡¼¥óÂ¦¤ËºÂ¤ë¤É¤Á¤é¤â¤¬²¿¤«¤·¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼÷»Ê¤ÎÎ®¤ì¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ëÂ¦¤«¤ÄÄÌÏ©Â¦¤¬¡Ö¡¡×¡£¸þ¤«¤¤¤ÎÀÊ¤¬¡Ö¢¡×¡£¢¤ÎÎÙ¡¢¥ì¡¼¥óÂ¦¤¬¡Ö£¡×¡£¡¤ÎÎÙ¡¢¥ì¡¼¥óÂ¦¤¬¡Ö¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÆÀî¤µ¤óÅª¡È¥Ù¥¿¡¼¤ÊÇÛÃÖ¡É¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¼÷»Ê¤ÎÎ®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë½ê¤¬¾åºÂ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌÏ©Â¦¤ò¾åºÂ¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿·ëÏÀ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ê¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÀ¾½Ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö²óÅ¾¼÷»Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾åºÂ¡¦²¼ºÂ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¡ØÀäÂÐ¤³¤¦¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·è¤Þ¤ê¤´¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤¬ºÂ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤¬¾åºÂ¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ø¥ì¡¼¥óÂ¦¤ËºÂ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¶Ä¤ë¤Î¤Ê¤é¡Ø»ä¤Î¤ª»®¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¶²½Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡× ¡ÊÀ¾½Ð¤µ¤ó¡Ë
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áµÜÅÄÃÒÌé¡Ë