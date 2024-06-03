¥â¡¼¥ê¡¼¤¬²òÀâ¡£¡íÈÈºá¤Î°Û¼¡¸µ´ËÏÂ¡í¤¬¿Ê¤à¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀàÅð¤äË½ÎÏ¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¡©
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ËÌ¢±ä¤¹¤ë¿¼¹ï¤Ê¼£°Â°²½¤Î¼ÂÂÖ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ºÇ¶á¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï½¸ÃÄÀàÅð¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖKia Challenge¡Ê¥¥¢¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ü¥¼«Æ°¼Ö¤òÅð¤ó¤Ç¤ß¤¿·Ïü¥¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¼Â¶·Ãæ·ÑÆ°²è¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ë¤Ç¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖKia Boyz¡×¤òÌ¾¾è¤ë¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬SNS¤Ë¾å¤²¤¿1ËÜ¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆ°²è¤Ç¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢Kia¡Êµ¯°¡¼«Æ°¼Ö¡Ë¤äHyundai¡Ê¸½Âå¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î°ìÉô¼Ö¼ï¤Ï¡¢¥«¥®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¡Ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁë¤È¥¡¼¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤ÏÇË²õ¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Êü¥¥Ð¥°ü¥¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬¡¢ÀàÅð¹Ô°Ù¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤ÎÈÈºá¤¬Ì¢±ä¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë½»¤àTikToker¤¿¤Á¡Ê¥®¥ã¥ó¥°Í½È÷·³¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖKia Challenge¡×¤È¤·¤ÆÌÏÊï¡£ÅðÆñ¼Ö¤Ç»Ô³¹ÃÏ¤òÇúÁö¤·¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¼Ö¤òÌ¿ÃÎ¤é¤º¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤âÂ³¡¹¤È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Í·¤ó¤À¸å¤Ï50¥É¥ë¡¢100¥É¥ëÄøÅÙ¤ÇÅ¾Çä¤·¤¿¤ê¡ÊÈÈºá¤ÎÆ¨Áö¼Ö¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ë¡¢Æ»Ã¼¤Ë¾è¤ê¼Î¤Æ¤¿¤ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£
ÃÏµå¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÀÑ¶ËÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤¤ZÀ¤Âå¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ËÄÙ¤·¤Ë¡¢·Ú¡¹¤ÈÈÈºá¤Î°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤ëü¥¥¥Ã¥ºü¥¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îº¬ËÜÅªÍ×°ø¤Ï¹½Â¤Åª¤ÊÉÏº¤¤ÎÏ¢º¿¤Ç¤¹¤¬¡¢YouTube¤äInstagram¡¢TikTok¤Ê¤É¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²ÃÂ®ÁõÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦ü¥±ê¾å·Ïü¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥Î¥ê¤Ç¡¢ÀàÅð¡¢Ë½ÎÏ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»¦¿Í¤Þ¤Ç¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤ÆÃæ·Ñ¤¹¤ëÈ¯¿®¼Ô¡¢¤½¤ì¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¾Íè¤Ø¤Î´õË¾¤äÅ¸Ë¾¤¬¤Ê¤¤¤æ¤¨¤Ë¼º¤¦¤â¤Î¤â¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±²¤ÎÃæ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¤¢¤ª¤ë¤Î¤¬¡¢¥®¥ã¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈÓ¤Î¼ï¤Ë¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¥®¥ã¥ó¥°Æ±»Î¤ä¥é¥Ã¥Ñ¡¼Æ±»Î¤Î¹³Áè¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¥Ó¡¼¥Õ¤¬»¦¤·¹ç¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£Ä¾¶á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Ä¶ÂçÊª¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤È¥É¥ì¥¤¥¯¤¬¡¢¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Éíå¤ËÇÍ¤ê¹ç¤Ã¤¿¸å¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤Î¼«Âð¤Ë½ÆÃÆ¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ì·ÙÈ÷°÷¤¬Éé½ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êº£¤Î¤È¤³¤í¥Ó¡¼¥Õ¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î´ØÏ¢À¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡£
¤â¤È¤â¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤È¥®¥ã¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢Ë½ÎÏ¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ïª¹ü¤ÇÂÐÎ©Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Îü¥drill¡Ê¥É¥ê¥ë¡Ëü¥¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬2010Ç¯Âå¤ËÂæÆ¬¤·¡¢¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤¬¤è¤ê²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÏº¤¡¢´õË¾¤Î¤Ê¤¤²ÈÄí´Ä¶¤ä¶µ°é´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¼ã¼Ô¤¬¡¢Åð¤ß¤ä½ý³²¤äÌôÊªÌ©Çä¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¡£drill¤¬²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¥®¥ã¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ë½ÎÏÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬Îé»¿¤µ¤ì¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Êü¥ÈÈºá¤Î°Û¼¡¸µ´ËÏÂü¥¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¸½¾õ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤¬SF±Ç²è¡Ø»þ·×¤¸¤«¤±¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤ÇÉ÷»ÉÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÊÀ¤³¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Êµ¤¤µ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ë¡¢Æü¡¹È¯¿®¤µ¤ì¤ëü¥Ãæ·ÑÆ°²èü¥¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯¡¢²á·ã¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ï°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤µ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£