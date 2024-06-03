3日午前6時40分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、石川県の珠洲市です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□石川県

珠洲市

■震度3

□石川県

輪島市 能登町

■震度2

□石川県

七尾市 宝達志水町 中能登町

穴水町 金沢市 かほく市



□新潟県

糸魚川市 妙高市 上越市

長岡市 柏崎市 十日町市

刈羽村



□富山県

富山市 滑川市 舟橋村

上市町 立山町 高岡市

氷見市 射水市



□長野県

小川村 栄村



□岐阜県

高山市

■震度1

□石川県

羽咋市 志賀町 小松市

加賀市 白山市 能美市

津幡町 内灘町



□新潟県

三条市 小千谷市 加茂市

見附市 魚沼市 南魚沼市

出雲崎町 湯沢町 新潟東区

新潟中央区 新潟南区 新潟西区

新潟西蒲区 燕市 佐渡市



□富山県

魚津市 黒部市 入善町

富山朝日町 砺波市 小矢部市

南砺市



□長野県

長野市 白馬村 小谷村

立科町



□岐阜県

飛騨市



□福島県

只見町 南会津町



□群馬県

沼田市



□福井県

あわら市 福井坂井市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。