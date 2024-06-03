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3日午前6時40分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度4を観測したのは、石川県の珠洲市です。

【各地の震度詳細】

■震度4
□石川県
珠洲市

■震度3
□石川県
輪島市　能登町

■震度2
□石川県
七尾市　宝達志水町　中能登町
穴水町　金沢市　かほく市

□新潟県
糸魚川市　妙高市　上越市
長岡市　柏崎市　十日町市
刈羽村

□富山県
富山市　滑川市　舟橋村
上市町　立山町　高岡市
氷見市　射水市

□長野県
小川村　栄村

□岐阜県
高山市

■震度1
□石川県
羽咋市　志賀町　小松市
加賀市　白山市　能美市
津幡町　内灘町

□新潟県
三条市　小千谷市　加茂市
見附市　魚沼市　南魚沼市
出雲崎町　湯沢町　新潟東区
新潟中央区　新潟南区　新潟西区
新潟西蒲区　燕市　佐渡市

□富山県
魚津市　黒部市　入善町
富山朝日町　砺波市　小矢部市
南砺市

□長野県
長野市　白馬村　小谷村
立科町

□岐阜県
飛騨市

□福島県
只見町　南会津町

□群馬県
沼田市

□福井県
あわら市　福井坂井市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。