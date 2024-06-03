石川県で最大震度4のやや強い地震 石川県・珠洲市
3日午前6時40分ごろ、石川県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。
最大震度4を観測したのは、石川県の珠洲市です。
【各地の震度詳細】
■震度4
□石川県
珠洲市
■震度3
□石川県
輪島市 能登町
■震度2
□石川県
七尾市 宝達志水町 中能登町
穴水町 金沢市 かほく市
□新潟県
糸魚川市 妙高市 上越市
長岡市 柏崎市 十日町市
刈羽村
□富山県
富山市 滑川市 舟橋村
上市町 立山町 高岡市
氷見市 射水市
□長野県
小川村 栄村
□岐阜県
高山市
■震度1
□石川県
羽咋市 志賀町 小松市
加賀市 白山市 能美市
津幡町 内灘町
□新潟県
三条市 小千谷市 加茂市
見附市 魚沼市 南魚沼市
出雲崎町 湯沢町 新潟東区
新潟中央区 新潟南区 新潟西区
新潟西蒲区 燕市 佐渡市
□富山県
魚津市 黒部市 入善町
富山朝日町 砺波市 小矢部市
南砺市
□長野県
長野市 白馬村 小谷村
立科町
□岐阜県
飛騨市
□福島県
只見町 南会津町
□群馬県
沼田市
□福井県
あわら市 福井坂井市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。