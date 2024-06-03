輪島と珠洲で震度5強、9分後にも珠洲で震度4 津波被害の心配なし
3日6時31分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、最大震度5強を観測した。
気象庁によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定される。この地震により若干の海面変動の可能性はあるが、津波被害の心配はないとしている。この地震で緊急地震速報を発表している。
各地の震度は次の通り。
＜震度5強＞
石川県:輪島市、珠洲市
＜震度5弱＞
石川県:能登町
＜震度4＞
石川県:七尾市、穴水町
新潟県:上越市、長岡市、柏崎市、十日町市、刈羽村
＜震度3＞
石川県:羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、金沢市、小松市、加賀市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町
新潟県:糸魚川市、妙高市、三条市、小千谷市、加茂市、見附市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、新潟市東区、新潟市中央区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、燕市、五泉市、阿賀町、佐渡市
福島県:只見町、会津坂下町、湯川村
富山県:富山市、滑川市、舟橋村、立山町、高岡市、氷見市、小矢部市、南砺市、射水市
福井県:福井市、あわら市、坂井市
長野県:長野市、小谷村、小川村、栄村
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また3日6時40分ごろにも能登半島沖を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。気象庁によると、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定される。この地震による津波の心配はないという。この地震で緊急地震速報を発表している。
各地の震度は次の通り。
＜震度4＞
石川県:珠洲市
＜震度3＞
石川県:輪島市、能登町