3日午前6時31分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード5.9の地震が発生し、石川県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

3日午前6時31分頃、石川県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

◆石川県

輪島市 珠洲市



【震度5弱】

◆石川県

能登町



【震度4】

◆新潟県

上越市 長岡市 柏崎市 十日町市 刈羽村



◆石川県

七尾市 穴水町



【震度3】

◆福島県

只見町 会津坂下町 湯川村



◆新潟県

糸魚川市 妙高市 三条市 小千谷市 加茂市 見附市 魚沼市 南魚沼市 出雲崎町 湯沢町 新潟東区 新潟中央区 新潟南区 新潟西区 新潟西蒲区 燕市 五泉市 阿賀町 佐渡市



◆富山県

富山市 滑川市 舟橋村 立山町 高岡市 氷見市 小矢部市 南砺市 射水市



◆石川県

羽咋市 志賀町 宝達志水町 中能登町 金沢市 小松市 加賀市 かほく市 白山市 能美市 津幡町 内灘町



◆福井県

福井市 あわら市 福井坂井市



◆長野県

長野市 小谷村 小川村 栄村