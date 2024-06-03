3日午前6時31分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード5.9の地震が発生し、石川県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

3日午前6時31分頃、石川県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】
◆石川県
輪島市　珠洲市

【震度5弱】
◆石川県
能登町

【震度4】
◆新潟県
上越市　長岡市　柏崎市　十日町市　刈羽村

◆石川県
七尾市　穴水町

【震度3】
◆福島県
只見町　会津坂下町　湯川村

◆新潟県
糸魚川市　妙高市　三条市　小千谷市　加茂市　見附市　魚沼市　南魚沼市　出雲崎町　湯沢町　新潟東区　新潟中央区　新潟南区　新潟西区　新潟西蒲区　燕市　五泉市　阿賀町　佐渡市

◆富山県
富山市　滑川市　舟橋村　立山町　高岡市　氷見市　小矢部市　南砺市　射水市

◆石川県
羽咋市　志賀町　宝達志水町　中能登町　金沢市　小松市　加賀市　かほく市　白山市　能美市　津幡町　内灘町

◆福井県
福井市　あわら市　福井坂井市

◆長野県
長野市　小谷村　小川村　栄村