石川県で震度5強の地震 津波の心配なし
3日午前6時31分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード5.9の地震が発生し、石川県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。
地震の概要
3日午前6時31分頃、石川県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
震度3以上が観測された市町村
【震度5強】
◆石川県
輪島市 珠洲市
【震度5弱】
◆石川県
能登町
【震度4】
◆新潟県
上越市 長岡市 柏崎市 十日町市 刈羽村
◆石川県
七尾市 穴水町
【震度3】
◆福島県
只見町 会津坂下町 湯川村
◆新潟県
糸魚川市 妙高市 三条市 小千谷市 加茂市 見附市 魚沼市 南魚沼市 出雲崎町 湯沢町 新潟東区 新潟中央区 新潟南区 新潟西区 新潟西蒲区 燕市 五泉市 阿賀町 佐渡市
◆富山県
富山市 滑川市 舟橋村 立山町 高岡市 氷見市 小矢部市 南砺市 射水市
◆石川県
羽咋市 志賀町 宝達志水町 中能登町 金沢市 小松市 加賀市 かほく市 白山市 能美市 津幡町 内灘町
◆福井県
福井市 あわら市 福井坂井市
◆長野県
長野市 小谷村 小川村 栄村