サッカーJ2リーグ第18節の10試合が、1日（土）、2日（日）に開催されました。

首位清水エスパルスは、レノファ山口FCとの上位対決に敗れる一方、2位V・ファーレン長崎は土壇場で獲得したPKを決めて勝利。16試合負けなし（11勝5分け）で、勝ち点差『1』にまで迫っています。

ベガルタ仙台はいわきFCとの上位対決を制し4位浮上。首位清水エスパルスを破ったレノファ山口FCも5位に順位を上げました。ファジアーノ岡山はジェフユナイテッド千葉に敗れ、6位に順位を落としています。

【J2第18節結果】

◆藤枝 2−1 甲府（藤枝総合運動公園サッカー場）

得点【藤枝】矢村健（前半4分、後半26分）【甲府】アダイウトン（前半34分）

◆徳島 2−1 大分（レゾナックドーム大分）

得点【徳島】エウシーニョ（前半22分）児玉駿斗（後半9分）【大分】渡邉新太（後半13分）

◆千葉 2−1 岡山（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】田口泰士（前半18分）小森飛絢（後半22分）【岡山】岩渕弘人（後半11分）

◆横浜FC 2−1 愛媛（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】山根永遠（後半11分）櫻川ソロモン（後半45分+6分）【愛媛】窪田稜（前半36分）

◆仙台 2−1 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【仙台】高田椋汰（前半6分）オナイウ情滋（後半7分）【いわき】谷村海那（後半1分）

◆長崎 3−2 水戸（ケーズデンキスタジアム水戸）

得点【長崎】エジガル ジュニオ（前半3分、後半18分）フアンマ デルガド（後半45分+13分）【水戸】落合陸（後半2分、16分）

◆群馬 0−0 山形（正田醤油スタジアム群馬）

◆山口 2−0 清水（維新みらいふスタジアム）

得点【山口】吉岡雅和（前半14分）佐藤謙介（前半27分）

◆鹿児島 0−0 秋田（白波スタジアム）

◆熊本 3−1 栃木（カンセキスタジアムとちぎ）得点【熊本】三島頌平（後半2分）大本祐槻（後半10分）阿部海斗（後半32分）【栃木】宮崎鴻（前半36分）