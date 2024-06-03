【J1順位表】絶好調2位鹿島“8戦無敗” 首位町田に勝ち点並ぶ G大阪は6戦無敗で3位浮上 札幌が最下位転落
サッカーJ1リーグ第17節の10試合が、5月31日（金）〜6月2日（日）に開催されました。
首位FC町田ゼルビアはアルビレックス新潟に今季最多3失点を喫し、リーグ戦7試合ぶりの敗戦。追いかける2位鹿島アントラーズは、横浜F・マリノスとの接戦を制し、8試合無敗。直近は7勝1分けの絶好調ぶりで、勝ち点ではFC町田ゼルビアに並びました。
G大阪も好調で、湘南ベルマーレを破り、6試合負けなし（5勝1分け）。引き分けに終わったヴィッセル神戸を抜き、3位に浮上しています。
下位では、16位ジュビロ磐田と勝ち点4差で17位サガン鳥栖、18位湘南ベルマーレが勝ち点14。19位京都サンガF.C.、20位北海道コンサドーレ札幌が勝ち点11。北海道コンサドーレ札幌は今節5失点で敗戦。得失点差で京都サンガF.C.に抜かれ、最下位転落となっています。
【J1第17節結果】
◆FC東京 1−0 鳥栖（駅前不動産スタジアム）
得点【FC東京】木本恭生（前半11分）
◆広島 2−0 磐田（エディオンピースウイング広島）
得点【広島】ピエロス ソティリウ（前半38分、後半15分）
◆鹿島 3−2 横浜FM（国立競技場）
得点【鹿島】鈴木優磨（後半12分）濃野公人（後半29分）関川郁万（後半39分）【横浜FM】アンデルソン ロペス（前半10分）植中朝日（後半45分+4分）
◆新潟 3−1 町田（町田GIONスタジアム）
得点【新潟】小見洋太（前半24分）藤原奏哉（前半45分）オウンゴール（後半7分）【町田】藤尾翔太（前半27分）
◆G大阪 2−1 湘南（レモンガススタジアム平塚）
得点【G大阪】宇佐美貴史（前半29分、後半20分）【湘南】ルキアン（後半33分）
◆浦和 1−1 神戸（埼玉スタジアム2〇〇2）
得点【浦和】中島翔哉（後半16分）【神戸】井出遥也（前半15分）
◆京都 1−1 C大阪（サンガスタジアム by KYOCERA）
得点【京都】松田天馬（後半10分）【C大阪】レオ セアラ（前半33分）
◆東京V 5−3 札幌（味の素スタジアム）
得点【東京V】木村勇大（前半10分、後半14分）染野唯月（前半32分、後半33分）見木友哉（前半43分）【札幌】荒野拓馬（前半20分）近藤友喜（後半1分）原康介（後半45分+1分）
◆川崎F 2−1 名古屋（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu）
得点【川崎F】家長昭博（前半6分、18分）【名古屋】ハ チャンレ（後半44分）
得点【福岡】オウンゴール（前半26分）小田逸稀（前半39分）