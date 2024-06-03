¡Úµð¿Í¡Û¿ûÌîÃÒÇ·à´°Á´Éü³èá¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÇÈµÚ¸ú²Ì¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¹¥À®ÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼
¡¡µð¿Í¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£·²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç³«Ëë¤«¤éÌµ½ý¤Î£µ¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÂÇÀþ¤â·×£±£´°ÂÂÇ¤ÈÇúÈ¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï£·¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡££³¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢£µ·î£±£µÆü°ÊÍè¤Î¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Ç´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥È¯¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¿ûÌî¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤âÎäÀÅ¤ÊÅêµå¤Ç¥ì¥ªÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¡££³¡¢£´²ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁö¼Ô¤ò»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¥Ô¥ó¥Á¤â¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤ò¼õ¤±¤Æ²÷Åê¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢£·²ó£±£°£¹µå¤òÅê¤²È´¤¤³¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¡Ö½½Ê¬²á¤®¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±ç¸îÅÀ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Åê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇÀþ¤Ë´¶¼Õ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÅê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤¬¤¶ì¤·¤ó¤Àºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÂç¹õÃì¡£¤½¤Î¹¥À®ÀÓ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÇÈµÚ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÆ¬¿ô¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«·×»»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ûÌî¤À¤±¤É¡¢Éü³è¤·¤¿º£µ¨¤ÏËè»î¹çÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬ºòÇ¯°Ê¾å¤ËÅê¤²¤¿Ê¬¤Ï¤½¤ì¤À¤±Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎµÙÍÜ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ë¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¿ûÌî¤Ïº£µ¨ÅÐÈÄ¤·¤¿£¸»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£¶²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕ£³°Ê²¼¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤«¤é¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¿ûÌî¤µ¤ó¤¬¥í¥ó¥°¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¡£Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤ë¿ûÌî¤Î¿·¤¿¤ÊÅêµå½Ñ¤Ïº£¸å¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡¡