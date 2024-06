6月3日 発売価格:650円デジタル版:550円

「週刊プレイボーイ25&26号」表紙

集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ25&26号」を5月27日に発売する。価格は650円で、デジタル版が550円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。

今号の表紙及び巻頭グラビアは吉田伶香さん。また、千葉祐夕さん、山下瞳月さん、菊地姫奈さん、豊島心桜さん、天野レナさん、大嶋みくさん、藤渡小百合さん、SONOTAさん、池田穂乃花さんらのグラビアも掲載される。

吉田伶香さん

山下瞳月さん

菊地姫奈さん

豊島心桜さん

大嶋みくさん

藤渡小百合さん

SONOTAさん

池田穂乃花さん

(C) SHUEISHA INC. ALL RIGHTS RESERVED.

(C)大辻隆広/週刊プレイボーイ

(C)鈴木ゴータ/週刊プレイボーイ

(C) HIROKAZU/週刊プレイボーイ

(C)東京祐/週刊プレイボーイ

(C)アンディ・チャオ/週刊プレイボーイ

(C)井上たろう/週刊プレイボーイ

(C)横山マサト/週刊プレイボーイ