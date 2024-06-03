ËÜ¶È¤ÏIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢Éû¶È¤ÏÃµÄå¡Ä2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤ÄÃË¤¬¶î»È¤¹¤ë¡ÖÉâµ¤Áê¼ê¤ò4ÉÃ¤ÇÆÃÄê¡×¤¹¤ë¸¡º÷½Ñ¤È¤Ï¡©
¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î²èÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤äIT¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¤¢¤ë¤È¤¤ÏÌë¤Î°Ç¤ËÊ¶¤ì¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤òÈø¹Ô¤¹¤ë¡£ÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö2¤Ä¤Î´é¡×¤ò»ý¤ÄÃË¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÃµÄå»öÌ³½ê¡ÖÅìµþITÃµÄå¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÏÅìµþITÃµÄå¤Î¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É¤¬Éâµ¤Ä´ºº¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÖÉâµ¤Áê¼ê¤ò4ÉÃ¤ÇÆÃÄê¤¹¤ë¸¡º÷½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÅìµþITÃµÄå¡¢¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¡úð¸ýæÆÂÀÏº¡Ë
É½¤Î´é¤ÏIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
Î¢¤Î´é¤ÏÃµÄå
¡¡É½¤Î´é¤ÏIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢Î¢¤Î´é¤ÏÃµÄå¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬É®¼Ô¤ÎÆ¯¤Êý¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ä¤Ä¡¢Éû¶È¤È¤·¤ÆÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê¤ÎÌ¾¤Ï¡ÖÅìµþITÃµÄå¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÜ¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿IT´ØÏ¢¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤ÆÄ´ºº¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡»öÌ³½êÀßÎ©¤Ï2017Ç¯¡£¸½ºß¤ÏÉâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¡¦ÁÇ¹ÔÄ´ºº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÍÃµ¤·¤ä¹ÔÊýÄ´ºº¡¢ÅðÄ°´ï¤ÎÃµº÷¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÏÉÔÄê´üÏ¢ºÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÃµÄå¤È¤¤¤¦¡ÖÆó¤Ä¤Î´é¡×¤ò»ý¤ÄÉ®¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½²ò·è¤Ç¤¤¿°Æ·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¤·¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î°ìÉô¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¼ç¿Í¤¬Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤ÎÃµÄå»öÌ³½ê¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÃµÄå¤¬²¼¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£²¿¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡¡¤¢¤ëÃæÇ¯½÷À¡Ê°Ê²¼¡¢A¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤éÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÃµÄå¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢B¼Ò¡Ë¤Ë¡ÖÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎÀµÂÎ¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡B¼Ò¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÂºÝ¤ËA¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬B¼Ò¤ÎÃµÄå¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤ò²¡¤µ¤¨¤è¤¦¤ÈÈø¹Ô¡¦»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÈø¹Ô¤¬¥Ð¥ì¤ë¡×¡Ö´é¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÃµÄå¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ÖÆóÂç¥Á¥ç¥ó¥Ü¡×¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë