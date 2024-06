キングスW杯決勝トーナメント組み合わせ決定　日本代表が勝ち上がった場合、Peluche Caligari（メキシコ）とラウンド16で対戦へ

『キングス・ワールドカップ』はメキシコの現地時間2日に決勝トーナメントの組み合わせ抽選会を行った。『キングス・ワールドカップ』は、バルセロナなどで活躍した元スペイン代表DFジェラール・ピケ氏が主催する7人制サッカーの国際大会。スペイン・バルセロナの『キングス・リーグ』参加チームと、メキシコで開催されている『アメリカス・キングス・リーグ』に参加している多国籍チームに加え、ワイルドカードとして出場する各国の代表チームが世界一を目指す。日本からは人気配信者の加藤純一氏がオーナーを務めるムラッシュFCが、日本代表として『キングス・ワールドカップ』に参戦している。

同大会はスイス式トーナメントで開催されており、2勝したチームが決勝トーナメントへ進出する。日本代表のムラッシュFCは、『アメリカス・キングス・リーグ』の王者である「Raniza FC」(ウルグアイ)に初戦で敗れたが、セカンドステージ(敗者復活戦)で「UA STEEL」(ウクライナ)に勝利。決勝トーナメント進出をかけて、日本時間の3日7時からラストチャンスラウンドの「Limon FC」(トルコ)との試合に臨むことになる。ラストチャンスラウンドの開催に先駆け、決勝トーナメントの組み合わせ抽選会が行われ、ムラッシュFCが決勝トーナメントに進出した場合、ラウンド16で「Peluche Caligari」(メキシコ)と対戦することが決定した。「Peluche Caligari」は初戦で元ベルギー代表FWエデン・アザールを擁する「Deptostra FC」に勝利すると、セカンドステージで元フランス代表FWジェレミー・メネズらを擁する「Foot2Rue」(フランス)に勝利し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めている。なお、元イタリア代表FWフランチェスコ・トッティ、元ベルギー代表MFラジャ・ナインゴランらが所属する「Stallions」(イタリア)は、ラストチャンスラウンドで「Persas FC」(ペルー)に勝利した場合、ラウンド16で元スペイン代表MFパブロ・エルナンデスらが所属する「Porcinos FC」(スペイン)と対戦することになった。ラウンド16の組み合わせは下記の通り。1:Peluche Caligari(メキシコ)vs (6)の勝者2:Porcinos FC(スペイン) vs (4)の勝者3:xBuyer Team(スペイン) vs (7)の勝者4:Los Troncos FC(スペイン) vs (8)の勝者5:Aniquiladores FC(スペイン) vs (5)の勝者6:Kunisports(スペイン) vs (3)の勝者7:Furia FC(ブラジル) vs (2)の勝者8:G3X FC(ブラジル) vs (1)の勝者(1)Ultimate Móstoles(スペイン) vs 1K FC(スペイン)(2)Foot2Rue(フランス) vs Muchachos FC(アルゼンチン)(3)SXB FC(サウジアラビア) vs Olimpo United(メキシコ)(4)Stallions(イタリア) vs Persas FC(ペルー)(5)Saiyans FC(スペイン) vs PIO FC(スペイン)(6)Limon FC(トルコ) vs ムラッシュFC(日本)(7)Raniza FC(ウルグアイ) vs Jijantes FC(スペイン)(8)Club de Cuervos(メキシコ) vs Los Aliens 1021(アメリカ)