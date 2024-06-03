「ヒロアカ」も掲載！ 「週刊少年ジャンプ 2024年27号」本日6月3日に発売表紙&巻頭カラーに非日常殺し屋アクション「SAKAMOTO DAYS」が登場
【週刊少年ジャンプ 2024年27号】
6月3日 発売
価格：290円
一部地域で発売日が異なります。
6月3日 発売
価格：290円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2024年27号」を本日6月3日に発売する。価格は290円。デジタル版も同日発売される。
今号では、表紙&巻頭カラーに鈴木祐斗氏の非日常殺し屋アクション「SAKAMOTO DAYS」が登場。センターカラーには、沼駿氏の「超巡！超条先輩」や戸塚慶文氏の「アンデッドアンラック」、武鴨樹氏の読切作品「でんでんナイト」がそれぞれ掲載されるほか、本誌では堀越耕平氏の「僕のヒーローアカデミア」の最新話も掲載される。なお、今週「呪術廻戦」は休載となる。
週刊少年ジャンプ27号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) June 2, 2024
非日常殺し屋アクション大人気御礼‼️
表紙&巻頭カラーは『SAKAMOTO DAYS』🎉
センターカラーは『超巡！超条先輩』読切『でんでんナイト』『アンデッドアンラック』‼️
※今週の『呪術廻戦』は休載します
電子版👇https://t.co/3nRohLsMWR pic.twitter.com/1BdP1gkMXr
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