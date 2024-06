【LAY'S ポテトチップスコレクション】6月中旬 発売予定価格:1回300円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「LAY'S ポテトチップスコレクション」を6月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、本物のそっくりな「レイズポテトチップス」の様々なフレーバーのパッケージとチップスがデザインされたキーホルダー。「LAY'S(R) Classic Potato Chips」、「LAY'S(R) Salt & Vinegar Flavored Potato Chips」、「LAY'S(R) BBQ Flavored Potato Chips」、「LAY'S(R) Sour Cream & Onion Flavored Potato Chips」、「LAY'S(R) Cheese Flavored Potato Chips」、「LAY'S(R) Paprika Flavored Potato Chips」の6種類がラインナップされている。

LAY'S(R) Classic Potato Chips

LAY'S(R) Salt & Vinegar Flavored Potato Chips

LAY'S(R) BBQ Flavored Potato Chips

LAY'S(R) Sour Cream & Onion Flavored Potato Chips

LAY'S(R) Cheese Flavored Potato Chips

LAY'S(R) Paprika Flavored Potato Chips

【LAY'S ポテトチップスコレクション】

サイズ:本体 約46mm

材質:本体 PVC、プレート:PP

LAY'S is a Trademark of Pepsico, Inc.