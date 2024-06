【「ポンコツお嬢様は悪魔と契る」2巻】6月3日 発売価格:792円

芳文社は、マンガ「ポンコツお嬢様は悪魔と契る」の2巻を6月3日に発売する。価格は792円。

本作は原作をインド僧氏、作画を清水ひかつ氏が手掛けるコメディ作品。世話焼きな悪魔のデモニギスと世間知らずでポンコツなお嬢様・冷泉院蘭子のドタバタな日常が描かれていく。

完結巻となる2巻では、蘭子がサキュバス料理長やドSメイド長のしごきを受けつつ奮闘する一方、デモニギスが蘭子の家族に対する想いに気付いてしまい、2人の主従関係に解消の危機が訪れる。

【「ポンコツお嬢様は悪魔と契る」2巻あらすじ】

サキュバスの料理長やドSメイド長のしごきを受けつつも、自分なりに一生懸命働く蘭子。そんな姿に愛着がわきつつあったデモニギスだが、彼女の家族への想いに気付いてしまい……?世話焼き悪魔とポンコツお嬢様の日常コメディー、完結の第2巻。

